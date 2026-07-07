Confirmado: revisarán auto por auto y multarán a quienes no tengan este elemento de seguridad en julio 2026

Los controles viales en todo el país se endurecen durante este mes para garantizar la seguridad en las rutas nacionales y provinciales. Las autoridades confirmaron que se realizarán inspecciones detalladas auto por auto , enfocándose en un elemento que muchos conductores suelen olvidar o descuidar: e l matafuego obligatorio, cuya ausencia o mal estado derivará en multas inmediatas.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 es clara al respecto y establece que, para circular por cualquier camino del país, los vehículos deben contar con un matafuego y balizas portátiles normalizadas. Esta normativa rige para todos los automotores, exceptuando únicamente a las motocicletas , dejando al resto de los conductores frente a la obligación de mantener este equipo en condiciones operativas constantes para evitar sanciones económicas.

No basta con llevar el cilindro rojo en alguna parte del coche. La normativa técnica estipula que el extintor debe ser de un kilogramo para vehículos particulares y estar fabricado o mantenido bajo las normas IRAM.

Un error recurrente entre los automovilistas es considerar que el equipo es eterno. Sin embargo, los controles de julio pondrán especial atención en la fecha de vencimiento de la carga y en el manómetro, que debe indicar siempre una presión correcta dentro de la zona verde.

Muchos conductores suelen llevarlo en el baúl, creyendo que así cumplen con la ley. Lo cierto es que el decreto reglamentario exige que el dispositivo esté al alcance directo del conductor o del acompañante . Esto asegura que, ante una emergencia, el tiempo de reacción sea mínimo.

Qué revisarán los agentes en los controles viales

Durante los operativos programados, los agentes de tránsito solicitarán, además de la licencia y el seguro, la exhibición del matafuego. Se verificará que el precinto de seguridad esté intacto, lo que garantiza que el dispositivo no ha sido utilizado parcialmente. También se observará que la tarjeta de control periódico esté vigente y que el número de dominio coincida con el vehículo inspeccionado.

Las multas por circular con el matafuego vencido, descargado o ausente se calculan habitualmente en Unidades Fijas, cuyo valor final depende de cada jurisdicción provincial o municipal. Esto implica que el costo de la infracción suele ser significativamente más alto que el valor de una recarga o de la adquisición de un equipo nuevo. Junto al extintor, es indispensable contar con las balizas portátiles, ya que ambos elementos forman parte del kit de seguridad básica que se inspeccionará de manera exhaustiva en cada puesto de control.