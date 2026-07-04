4 de julio de 2026 - 00:03

Tragedia en San Martín: un hombre murió tras volcar con su auto en Montecaseros

El siniestro ocurrió el viernes por la noche sobre el Carril Zapata. La víctima, que conducía un Volkswagen Gol, falleció en el lugar tras perder el control del vehículo por causas que aún se investigan.

Un hombre murió en un vuelco en Montecaseros, en San Martín

Un hombre murió en un vuelco en Montecaseros, en San Martín

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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fatal accidente vial conmocionó al distrito de Montecaseros, en el departamento de San Martín, durante la noche de este viernes.

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El hecho se produjo sobre el Carril Zapata, cuando un hombre que circulaba al mando de un Volkswagen Gol perdió la vida de forma instantánea tras protagonizar un violento vuelco.

Según los primeros reportes policiales, el conductor se desplazaba en dirección de este a oeste. Por razones que todavía son materia de peritaje, el hombre perdió el dominio del rodado, lo que provocó que el vehículo terminara volcando sobre la banquina norte de la calzada.

Un hombre murió en un vuelco en Montecaseros, en San Martín

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Al arribar al lugar del siniestro, las autoridades de salud constataron que la víctima -de la que aún no ha trascendido su identidad- ya no presentaba signos vitales, habiendo fallecido en el sitio debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En la zona trabajó personal policial para asegurar el perímetro y realizar las labores técnicas correspondientes. La causa ha sido caratulada preventivamente como "averiguación de homicidio culposo", con el objetivo de determinar fehacientemente las circunstancias que desencadenaron este trágico desenlace.

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