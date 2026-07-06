Ni 10.000 ni 40.000 kilómetros: cada cuánto debe cambiarse el aceite del auto

Durante años circuló la idea de que el aceite del motor debe reemplazarse siempre a los 10.000 kilómetros o, en los vehículos más modernos, recién a los 40.000. Sin embargo, esas referencias no sirven para todos los casos. El tipo de lubricante, el uso del automóvil y hasta el clima modifican por completo el momento adecuado para realizar el mantenimiento.

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El aceite cumple una función esencial dentro del motor, ya que reduce la fricción entre las piezas , ayuda a disipar el calor y evita la acumulación de impurezas. Cuando pierde sus propiedades, el desgaste interno aumenta de manera progresiva y, en muchos casos, los daños aparecen cuando ya es demasiado tarde para prevenirlos. Por eso, conocer el intervalo correcto resulta clave para evitar reparaciones costosas.

El aceite del motor está compuesto por una base lubricante y distintos aditivos que le permiten soportar temperaturas elevadas, mantener la viscosidad adecuada y proteger las piezas metálicas del desgaste. Sin embargo, ninguna formulación conserva esas propiedades de forma indefinida.

El aceite se quema con el funcionamiento y es indispensable un mantenimiento continuo.

Según la compañía multienergética Repsol , el intervalo habitual para reemplazar el aceite se ubica entre 15.000 y 30.000 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a uno o dos años, dependiendo del uso que reciba el vehículo. No obstante, algunos fabricantes establecen plazos diferentes. Volkswagen, por ejemplo, recomienda en determinados modelos realizar el cambio cada 15.000 kilómetros.

Incluso si el vehículo circula poco , el lubricante se degrada con el paso de los meses. Por ese motivo, Repsol aconseja efectuar el reemplazo cada 12 meses en vehículos de uso frecuente y hasta 24 meses cuando el uso es moderado.

También existen señales que indican que el cambio no debe demorarse, como olor a quemado, pérdidas de aceite, disminución del rendimiento del motor o un funcionamiento más ruidoso de lo habitual.

Qué aceite conviene usar según el clima donde circula el vehículo

La elección del lubricante correcto también influye directamente en la protección del motor. Cada aceite posee una viscosidad determinada que le permite trabajar mejor en diferentes condiciones climáticas.

En regiones con temperaturas muy bajas, es recomendable un aceite totalmente sintético 0W-20 o 0W-30, ya que fluyen con mayor rapidez durante los arranques en frío y protegen mejor los componentes internos.

es recomendable un o ya que fluyen con mayor rapidez durante los y protegen mejor los componentes internos. Para climas templados , uno de los lubricantes más utilizados es el 5W-30, considerado una opción equilibrada porque ofrece buena protección tanto durante el arranque como cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento.

, uno de los lubricantes más utilizados es el considerado una opción equilibrada porque ofrece buena protección tanto durante el arranque como cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento. En zonas de mucho calor, en cambio, suelen recomendarse aceites como 10W-40, 15W-40 o 20W-50, formulados para mantener su viscosidad incluso bajo temperaturas elevadas. Los lubricantes totalmente sintéticos también ofrecen una mayor estabilidad frente a condiciones exigentes.

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La idea de cambiar el aceite siempre a un determinado kilometraje no refleja la realidad de todos los vehículos. El número se sitúa en el intervalo habitual de 15.000 y 30.000 kilómetros, aunque el tiempo de uso, el clima, el tipo de lubricante y las recomendaciones del fabricante siguen siendo determinantes