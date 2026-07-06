La producción de autos cayó 18,3% en el primer semestre pese al repunte de las ventas en junio

La industria automotriz argentina cerró el primer semestre de 2026 con una fuerte caída en la producción . Entre enero y junio se fabricaron 204.658 vehículos, un 18,3% menos que en el mismo período del año pasado, según los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

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En números precisos, las terminales produjeron 37.029 unidades en junio durante 18 días hábiles de actividad. El volumen representó una baja del 1,9% frente a mayo y una caída del 13,6% en comparación con junio de 2025, cuando se habían fabricado 42.848 vehículos.

Las exportaciones , por su parte, también retrocedieron en junio . Se enviaron al exterior 22.373 unidades, un 11,3% menos que el mes anterior y un 1,7% por debajo del mismo mes del 2025. En el acumulado semestral, las ventas externas alcanzaron 126.893 vehículos, con una baja interanual del 2,1%.

Además, se comercializaron a concesionarios 44.096 vehículos en junio, 22,5% más comparado con mayo, y 26,3% por debajo del volumen de junio de 2025.

En ventas mayoristas , las automotrices entregaron a la red 44.096 vehículos en junio, reportando un incremento de 22,5% respecto de las 35.979 unidades de mayo anterior pero una baja de 26,3% en su comparación con junio del 2025.

En el acumulado de enero a junio, se comercializaron 228.129 unidades, 23,7% menos en su comparativo interanual.

Con la primera mitad del año concluida, la producción local continúa en pleno proceso de adecuación, impulsada por la renovación de la oferta y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones.

Declaraciones del presidente de ADEFA

Al respecto, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), señaló: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

En lo que respecta al frente externo, el directivo destacó “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y remarcó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

Asimismo, destacó el repunte del 22,5% en las ventas mayoristas frente a mayo, lo que confirma que la demanda interna muestra signos de activación. “Sin embargo, el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, concluyó Pérez Graziano.