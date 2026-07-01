Las ventas de autos cayeron en junio y las motos siguen en alza

El mercado de vehículos cerró junio con desempeños opuestos entre autos y motos. Los patentamientos de automóviles registraron una caída interanual de dos dígitos acumularon un primer semestre en retroceso. En tanto, el segmento de motovehículos mantuvo un fuerte ritmo de crecimiento y volvió a mostrar una expansión superior al 40% respecto del año pasado.

Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante junio se patentaron 45.995 vehículos, un 12,8% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 52.730 unidades. Sin embargo, la comparación mensual mostró una mejora del 7,2% frente a mayo, período en el que se habían patentado 42.920 unidades.

Con estos resultados, el mercado automotor acumula 294.181 unidades patentadas en el primer semestre de 2026, lo que representa una caída del 9,9% respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 326.549 vehículos. El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: “La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones”. Agregó que tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios se reacomodan y hay señales de recuperación en el horizonte.

Según Beato, los clientes aún analizan su decisión y esperan por la baja de tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos. “Nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado”, sumó Beato. El referente recordó que las herramientas claves que se necesitan para que suceda son la financiación a largo plazo, a la baja, o a tasa cero, y también el sinceramiento de precios e impuestos.

Motos en alza En contraste, el mercado de motos volvió a exhibir un marcado dinamismo. Durante junio se patentaron 68.390 motovehículos, cifra que representa un crecimiento interanual del 42,3% frente a las 48.052 unidades registradas en junio de 2025. En la comparación con mayo, las motos mostraron una leve retracción del 1,1%, ya que el mes anterior se habían patentado 69.164 unidades.

No obstante, el desempeño acumulado del año continúa siendo ampliamente positivo. Entre enero y junio se vendieron 440.190 motos, un 43,8% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 306.109 unidades. Los vehículos de dos ruedas continúan ganando terreno impulsadas por una demanda sostenida, consolidándose como el segmento de mayor crecimiento durante el primer semestre de 2026. En cuanto a la participación, se observa solo un cambio con respecto a mayo en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 13.501 unidades, seguida ahora por Keller que, con 8.301, escala un lugar y deja a Gilera tercera con 8.137, en un duelo entre ambas marcas que promete más capítulos. En el cuarto escalón muy cerca continua Motomel, con 8.013 y Corven se mantiene en la quinta posición de mayo, con 6.014, que recordemos que en marzo había desplazado a Zanella fuera del top five, situación que se mantiene.