1 de julio de 2026 - 14:33

Así sería la Renault Twingo versión 2027: el auto chico que fue furor en los 90 vuelve con diseño eléctrico

La inteligencia artificial, Renault, el Twingo y los autos eléctricos imaginan cómo podría lucir en 2027 uno de los modelos más recordados de los años 90, adaptado a las nuevas tecnologías.

image
Por Ignacio Alvarado

Pocos autos despertaron tanta simpatía como el Renault Twingo original. Su diseño redondeado, compacto y diferente a todo lo que circulaba en las calles lo convirtió en un verdadero ícono de los años 90. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, ese clásico vuelve a cobrar vida bajo una propuesta completamente renovada. La recreación imagina un Twingo 2027 totalmente eléctrico, con mucha tecnología, líneas modernas y una identidad que conserva el espíritu divertido del modelo original, pero adaptado a las necesidades de la movilidad actual.

Leé además

asi es el renault 19 version 2027: el auto noventoso que suena con volver a las calles argentinas

Así es el Renault 19 versión 2027: el auto noventoso que sueña con volver a las calles argentinas
las ventas de autos cayeron en junio y las motos siguen en alza

Las ventas de autos cayeron en junio y las motos siguen en alza

Por Redacción Economía

La propuesta mantiene las proporciones compactas que hicieron famoso al Twingo, aunque incorpora una carrocería mucho más aerodinámica, superficies limpias y una iluminación LED continua que le aporta una imagen futurista sin perder el carácter simpático que siempre lo distinguió.

image

El resultado parece pensado para conquistar nuevamente las ciudades.

Un diseño que respeta la esencia del original

La recreación desarrollada mediante inteligencia artificial conserva varios guiños al modelo histórico.

Los faros mantienen una forma redondeada reinterpretada con tecnología LED matricial, mientras que el capó corto y el techo elevado recuerdan inmediatamente al Twingo de los años noventa.

Las llantas aerodinámicas, los detalles iluminados y las manijas integradas completan una imagen mucho más moderna.

image

Un interior completamente digital

Puertas adentro, el cambio sería absoluto.

La IA imagina un tablero totalmente digital, una enorme pantalla multimedia flotante, comandos táctiles, iluminación ambiental configurable y materiales reciclados de alta calidad.

Los asientos serían mucho más ergonómicos y el piso completamente plano gracias a la ubicación de las baterías.

Motor eléctrico pensado para la ciudad

La recreación también propone un sistema de propulsión totalmente eléctrico.

El enfoque apunta a un vehículo urbano, silencioso, con aceleración inmediata y autonomía suficiente para el uso cotidiano, acompañado por sistemas avanzados de asistencia a la conducción y actualizaciones de software remotas.

image

El regreso de un clásico muy querido

Aunque por ahora se trata únicamente de una recreación realizada con inteligencia artificial, el ejercicio permite imaginar cómo podría evolucionar uno de los modelos más queridos de Renault. Un Twingo eléctrico mantendría el espíritu práctico y accesible del original, pero incorporando toda la tecnología que hoy demanda el mercado.

Para quienes crecieron viendo este pequeño auto recorrer las calles argentinas, la idea de volver a encontrarlo en versión 2027 resulta tan nostálgica como fascinante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuándo se enfrentan varios vehículos en un cruce inusual, siempre surge la duda de que auto tiene la pasada.

En un cruce en T: qué auto tiene la prioridad de pasar y qué dice la Ley de Tránsito en Argentina

Por Lucas Vasquez
byd se burla del toyota corolla tras la victoria de brasil sobre japon

BYD se burla del Toyota Corolla tras la victoria de Brasil sobre Japón

Por Andrés Aguilera
nueva senal de transito en cada vez mas rutas: muchos automovilistas desconocen su significado

Nueva señal de tránsito en cada vez más rutas: muchos automovilistas desconocen su significado

Por Andrés Aguilera
asi es el chevrolet corsa version 2027: el eterno clasico familiar que quiere volver a reinar en las calles

Así es el Chevrolet Corsa versión 2027: el eterno clásico familiar que quiere volver a reinar en las calles

Por Ignacio Alvarado