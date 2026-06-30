En un cruce en T: qué auto tiene la prioridad de pasar y qué dice la Ley de Tránsito en Argentina

Circula la idea de que en una T manda el auto de la calle que sigue derecho. El texto oficial de la ley dice otra cosa, y conviene saberlo antes de un choque.

Cuándo se enfrentan varios vehículos en un cruce inusual, siempre surge la duda de que auto tiene la pasada.

Llega un auto por la calle que termina y otro por la calle que sigue de frente, en ese cruce con forma de T tan común. Ahí se crea el interrogante de que ahí manda quien va por la calle que no se corta, sin importar de qué lado venga. El problema es que esa regla nunca termina de responderse.

Lo que sí dice la ley, de forma clara y sin ambigüedad, es otra cosa. Y conocer la diferencia entre lo que circula como sentido común y lo que el artículo 41 establece puede ser la diferencia entre tener razón en un reclamo de seguro o no tenerla.

cruce y señal de tránsito En un cruce en T sin ningún cartel, el conductor no puede asumir que tiene prioridad solo porque su calle sigue derecho. WEB Qué dice exactamente el artículo 41 de la Ley 24.449 El texto oficial, publicado en el Boletín Oficial y disponible en el portal de Argentina.gob.ar, es categórico: "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante" una lista cerrada de excepciones.

Esas excepciones son las siguientes: Cuando hay señalización específica en contrario. Los vehículos ferroviarios. Los vehículos de servicios públicos de urgencia en cumplimiento de su misión. Los vehículos que circulan por una semiautopista, debiendo detener la marcha antes de ingresar o cruzarla. Los peatones que cruzan lícitamente por la senda peatonal o en zona señalizada como peligrosa. Reglas especiales para rotondas. Cuatro circunstancias particulares: cuando se desemboca desde una vía de tierra a una pavimentada, cuando se circula al costado de vías férreas respecto del que sale de un paso a nivel, cuando el vehículo se detuvo o va a girar para ingresar a otra vía, y cuando se conducen animales o vehículos de tracción a sangre. En ningún punto de ese listado aparece una excepción que diga "la calle que continúa tiene prioridad sobre la que termina".

De dónde viene entonces la confusión sobre la "calle que continúa" La idea de que las vías de mayor jerarquía (avenidas, calles principales) tienen prioridad sobre las secundarias, incluso viniendo por la izquierda, existe en la práctica judicial argentina, pero no de manera uniforme ni como parte del artículo 41 de la ley nacional.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados en 2015 lo explica con claridad: "frente a las discrepancias interpretativas a las que ha dado lugar el artículo 41 inciso c) de la ley 24.449 por su falta de claridad, proponemos incorporar la regla de que en una encrucijada la prioridad de paso de quien circula por la derecha cede frente a vehículos que circulen por vías de mayor jerarquía, incorporando a su vez a las avenidas dentro de dicha categoría". El hecho de que se haya presentado un proyecto para "incorporar" esa regla confirma que, al momento de redactarse ese proyecto, esa excepción no estaba en la ley. cruce y señal de tránsito Conocer el derecho de pasar es la única manera de evitar un accidente. WEB Qué pasa en un cruce en T según la ley nacional vigente Aplicando estrictamente el texto del artículo 41, en un cruce en T sin semáforo ni señalización específica, rige la regla general: prioridad para quien viene desde la derecha. Eso es así independientemente de si esa persona circula por la calle que termina en la T o por la que continúa derecho.

específica, rige la regla general: para quien viene desde la Eso es así independientemente de si esa persona circula por la calle que termina en la T o por la que continúa derecho. La única forma de que la calle que continúa tenga prioridad legal garantizada es que exista señalización expresa que lo indique (un cartel de "Pare" o "Ceda el paso" en la calle que se corta) o que la jurisdicción local, como ocurre en CABA, tenga una norma propia que establezca la jerarquía de vías como excepción. cruce y señal de tránsito WEB La regla de "la calle que continúa tiene prioridad en un cruce en T" no está en el artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Lo que la ley dice, de manera literal y sin excepción para este caso, es que la prioridad es de quien viene por la derecha, salvo que haya señalización en contrario o se trate de alguna de las situaciones taxativas que el propio artículo enumera.