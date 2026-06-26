Las impactantes imágenes de cómo quedó el auto de Ernestina Pais tras el choque fatal

El trágico accidente ocurrido este viernes en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, dejó al descubierto la magnitud del impacto que terminó con la vida de la reconocida periodista y conductora Ernestina Pais , de 54 años.

Quién era Ernestina Pais, la conductora que marcó una época en la televisión y la radio argentina

Las imágenes del vehículo tras la colisión con una formación del Tren de la Costa reflejan una escena de destrucción casi total en el sector donde se encontraba la comunicadora.

Ernestina Pais conducía un Honda City negro (mencionado también como Civic en algunas fuentes iniciales) al momento del siniestro. Según los peritajes y las fotografías difundidas, el tren impactó de lleno sobre el lateral izquierdo , específicamente en la puerta del conductor.

El estado del automóvil tras el choque se describe como una masa de chapas y hierros retorcidos . Los daños más severos se localizaron en la carrocería del lado del conductor, que quedó completamente hundida y deformada por la potencia de la formación ferroviaria. Además la rueda delantera izquierda y el capot terminaron totalmente retorcidos. También se registraron daños estructurales en el techo y el estallido de todos los vidrios del sector afectado.

Curiosamente, las imágenes permiten observar que la parte posterior del vehículo quedó prácticamente intacta , lo que evidencia que la violencia de la colisión se concentró de manera puntual y fatal en el habitáculo de conducción.

Detalles del siniestro

El accidente se produjo minutos antes de las 20:00 horas en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con el informe de la Policía Bonaerense y registros de cámaras municipales, el automóvil habría avanzado con el semáforo en rojo y la barrera baja.

Murió Ernestina Pais Así quedó el auto de Ernestina Pais tras ser arrollado por un tren en San Isidro.

A pesar de que el maquinista hizo sonar la bocina al advertir la maniobra, el impacto fue inevitable y provocó la muerte instantánea de la periodista, quien viajaba sola. En el lugar trabajaron intensamente bomberos, efectivos policiales y peritos forenses para preservar la escena y retirar los restos del vehículo de la zona de vías.

La causa ha quedado a cargo de la UFI de Martínez, bajo la instrucción de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó el análisis de todas las grabaciones de seguridad de la zona para terminar de reconstruir la mecánica de este trágico hecho que ha conmocionado al ambiente artístico y periodístico argentino.