Quién era Ernestina Pais, la conductora que marcó una época en la televisión y la radio argentina

La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais sacudió al mundo del espectáculo este viernes por la noche. La comunicadora murió en un accidente ferroviario en San Isidro, luego de que su auto fuera embestido por una formación del Tren de la Costa al intentar atravesar un paso a nivel con la barrera baja.

Única ocupante del vehículo, el deceso de la periodista de 54 años se constató en el lugar del impacto.

Nacida el 12 de marzo de 1972, Pais construyó un perfil profesional polifacético que abarcó la radio, la televisión, el teatro y la gestión cultural. Sus primeros pasos en los medios masivos fueron como movilera en La Biblia y el Calefón, de la mano de Jorge Guinzburg , quien se convertiría en su mentor y con quien mantendría un vínculo profesional determinante para su carrera.

Aquel espíritu inquieto la llevó a fundar, junto a Juan Di Natale, la versión argentina de la revista francesa Los Inrockuptibles , posicionándose rápidamente en la escena cultural porteña. En televisión, compartió pantalla con su hermana Federica en el ciclo de entretenimientos Sabés o Sonás, el cual fue galardonado con el Premio Martín Fierro en 2007.

Uno de los mayores hitos en la trayectoria de Ernestina ocurrió en 2009, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC) , tomando la posta de Mario Pergolini. Por su labor en este emblemático programa, recibió dos nominaciones consecutivas al Martín Fierro como mejor conductora.

Previamente, había demostrado su temple tras la muerte de Guinzburg en 2008, cuando asumió la conducción principal de Mañanas Informales. Su presencia fue una constante en la televisión argentina, participando en formatos diversos como Desayuno Americano, Intratables y Mañanas Públicas.

Al momento de su muerte, se encontraba activa en las tablas protagonizando la obra teatral El Divorcio, producida por José María Muscari.

Historia familiar y lucha personal

La vida de Ernestina estuvo marcada por una historia familiar ligada al pasado reciente de la Argentina: era hija de José Miguel Pais, un arquitecto y militante del ERP desaparecido en septiembre de 1976 durante la última dictadura militar. En el plano personal, era madre de Benicio y socia del emblemático Bar Million.

En los últimos años, la periodista se convirtió en una voz importante para la concientización sobre la salud mental y las adicciones. Semanas atrás, en el programa de Mirtha Legrand, había compartido con optimismo que llevaba más de un año en recuperación del alcoholismo, describiendo su proceso como un camino de "despojo" y aprendizaje.

Se definía a sí misma como una "mujer guerrera" que, tras enfrentar el "infierno" del consumo problemático potenciado por la angustia de la pandemia, buscaba transmitir un mensaje de esperanza. "Se puede", fue una de sus últimas frases públicas, dejando testimonio de su incansable voluntad de superación.