26 de junio de 2026 - 21:00

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollada por un tren en Buenos Aires

La reconocida conductora, de 54 años, falleció este viernes en un paso a nivel luego de que su auto fuera arrollado por una formación del Tren de la Costa, en San Isidro.

Este viernes falleció Ernestina Pais a los 54 años

Este viernes falleció Ernestina Pais a los 54 años

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes por la tarde falleció la periodista y conductora Ernestina Pais a sus 54 años, a raíz de un grave accidente ferroviario ocurrido en el partido de San Isidro donde fue arrollada por una formación del Tren de la Costa.

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De acuerdo con la información confirmada, Pais se desplazaba en un automóvil Honda Civic. Al llegar a la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, la conductora intentó cruzar las vías en momentos en que la barrera se encontraba baja.

accidente Ernestina Pais

En ese instante, el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa. Debido a que el impacto se produjo directamente sobre el lateral del conductor, la periodista falleció en el acto.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en la zona que contó con la participación de bomberos, peritos y personal policial. La investigación del hecho quedó radicada en la UFI de Martínez.

Una trayectoria de gran popularidad

Ernestina Pais fue una figura central de la televisión y la radio argentina durante décadas. Logró una enorme popularidad al frente de ciclos emblemáticos como "Mañanas Informales", donde compartió la conducción con Jorge Guinzburg. Su carrera incluyó diversos formatos de entretenimiento y actualidad en las principales emisoras y canales del país.

En años recientes, Pais también destacó por su valentía al abordar públicamente su lucha personal contra las adicciones y problemas de salud mental. Con su testimonio, se convirtió en una voz activa para promover la desestigmatización de estas problemáticas y fomentar la importancia de buscar ayuda profesional.

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