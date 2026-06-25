Qué significa la señal de tránsito en la ruta con un auto cubierto por líneas y por qué es crucial en invierno

Vas manejando en la ruta y aparece una señal que muestra un auto con líneas diagonales que lo cruzan. La mayoría la pasa sin prestarle demasiada atención, pero esa señal de tránsito tiene un significado específico y, en ciertas condiciones de invierno, puede ser la diferencia entre llegar a destino o terminar en un siniestro de múltiples vehículos.

Qué significa ver un trozo de tela blanca colgado de la ventana de un auto en plena ruta

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco, una flecha a la derecha y un punto rojo

La señal advierte niebla densa adelante. Y ese fenómeno meteorológico es una de las condiciones más peligrosas que puede enfrentar un conductor, no porque sea dramática como la lluvia intensa o el granizo, sino exactamente por lo contrario: llega sin ruido, sin preparación, y puede pasar de visibilidad normal a visibilidad casi cero en cuestión de metros.

La niebla densa, especialmente común en otoño e invierno, reduce significativamente la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes. Manejar en condiciones de niebla puede ser impredecible: un momento la vista es clara y al siguiente uno puede encontrarse en niebla espesa y ciega. Este cambio rápido exige precaución y preparación .

Ante una vista incómoda, es conveniente concentrarse en las marcas de la calzada.

Casi tres de cada cuatro colisiones relacionadas con niebla involucran a conductores que iban demasiado rápido. No es que la niebla en sí cause el accidente: es la velocidad inadecuada para la visibilidad disponible la que lo genera

Cuando la visibilidad cae por debajo de 30 metros , como ocurre frecuentemente en niebla densa, los conductores pierden la capacidad de percibir la distancia con precisión. Lo que parece estar a cierta distancia puede estar mucho más cerca. Y a velocidad normal de ruta, esa diferencia de percepción no deja tiempo de reacción.

Hay también un tipo de niebla invernal específica que agrava todo. La niebla helada se produce cuando la niebla se forma a temperaturas bajo cero, creando condiciones de hielo en la calzada. Las pequeñas gotitas líquidas de la niebla pueden congelarse instantáneamente al contacto con las superficies, aumentando el riesgo de accidentes.

Qué hacer exactamente al ver la señal

1. Lo primero es reducir la velocidad de manera gradual, sin frenadas bruscas

Una frenada brusca en niebla con autos detrás es tan peligrosa como no frenar. La niebla limita la visibilidad, lo que significa que los peligros, las señales y otros vehículos pueden aparecer de repente. Manejar a un ritmo más lento da más tiempo para reaccionar ante obstáculos inesperados.

2. Las luces también cambian

Las luces bajas mejoran la visibilidad del conductor y hacen el vehículo más visible para otros. Hay que evitar las luces altas, ya que se reflejan en las partículas de humedad de la niebla y empeoran la visibilidad. Si el vehículo tiene luces antiniebla, deben usarse para mayor seguridad.

3. La distancia con el vehículo de adelante es el tercer ajuste crítico

En condiciones de niebla, hay que aumentar la distancia de seguimiento para tener más tiempo de reacción ante frenadas o cambios de tráfico repentinos. La regla general de cinco segundos mínimos aplica en niebla; en niebla densa, conviene aumentarla todavía más.

señal de tránsito Hay un error en la niebla y puede ser tentador seguir las luces traseras del vehículo de adelante. WEB

La señal del auto con líneas diagonales no es decorativa ni ambigua: advierte niebla densa y exige una respuesta inmediata y ordenada. Por eso, es importante seguir las precauciones simples para calmar el momento de incertidumbre.