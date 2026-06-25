Cuánto cuesta la Toyota Hilux en Argentina tras los nuevos valores publicados

La Toyota Hilux sigue siendo una de las grandes referencias del mercado automotor argentino . Con más de dos décadas de liderazgo entre las pick-ups , la camioneta producida en Zárate se mantiene como una de las opciones más buscadas tanto por quienes necesitan un vehículo de trabajo como por los usuarios que priorizan robustez, confiabilidad y buen valor de reventa. Ahora, con la última actualización de precios publicada para junio de 2026, volvió a ubicarse en el centro de la escena.

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e los modelos más vendidos de Argentina , sino también uno de los más amplios en cuanto a gama. Tiene versiones de entrada pensadas para uso laboral, configuraciones intermedias con mejor equipamiento y variantes tope de gama que compiten casi como vehículos de confort, con mucha tecnología, seguridad y un nivel de terminación muy superior al de una camioneta tradicional.

Según los valores publicados por Toyota Argentina para junio de 2026, la gama de la Toyota Hilux arranca en $46.365.500 para la versión DX 4x2 y supera los $83 millones en las configuraciones más equipadas. En el medio aparecen múltiples opciones con diferentes combinaciones de cabina, tracción, caja manual o automática y niveles de equipamiento.

Hilux DX 4x2 : desde $46.365.500

: desde Hilux DX 4x2 AT : desde $47.661.760

: desde Hilux Chasis 4x4 : alrededor de $49.927.000

: alrededor de Hilux SR 4x2 / 4x4 : entre $55 millones y $65 millones

: entre Hilux SRV 4x2 / 4x4 : entre $63.455.640 y $75.047.720

: entre y Hilux SRX 4x4 AT : alrededor de $79.288.060

: alrededor de Hilux GR-Sport: entre $83.967.380 y más de $96 millones, según concesionario y configuración image

Qué cambia entre las distintas versiones

La Hilux se ofrece con motores turbodiésel 2.4 y 2.8, caja manual o automática, y opciones de tracción 4x2 o 4x4 según la versión. A medida que se sube en la gama, aparecen elementos como pantalla multimedia más completa, climatizador, tapizados de mejor calidad, sensores de estacionamiento, cámara 360°, Toyota Safety Sense y, en el caso de la GR-Sport, una puesta a punto más deportiva con 224 CV.

Por qué sigue siendo una de las más buscadas

La explicación no pasa solo por el producto, sino también por el peso que la Hilux construyó en el mercado argentino. Toyota informó a comienzos de 2026 que el modelo alcanzó 20 años consecutivos como la pick-up más elegida del país, un dato que explica buena parte de su fortaleza comercial.

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La pick-up que sigue marcando el mercado

Con esta actualización de precios, la Toyota Hilux vuelve a confirmar que sigue jugando fuerte en todos los niveles del segmento. Desde las versiones de trabajo hasta las más equipadas, la camioneta japonesa mantiene una gama amplia, una imagen de confiabilidad muy consolidada y un lugar central dentro del universo de las pick-ups en Argentina.