Julián Santero vuelve al Turismo Carretera 2000: debutará con Toyota en el inicio del Play-Off

El automovilismo argentino sumará este fin de semana a uno de sus grandes protagonistas en la etapa decisiva de la temporada. El mendocino Julián Santero hará su regreso al Turismo Carretera 2000 , categoría que ya conoce, y lo hará al volante de un Toyota Corolla del equipo que conduce Marco Jakos.

La presentación será en el autódromo de San Nicolás, donde comenzará el Play-Off de la Copa Bioetanol Argentina 2026, instancia que definirá al nuevo campeón del certamen.

Reconocido como uno de los pilotos más exitosos del país, Santero desembarca en la categoría con el objetivo de aportar experiencia y competitividad a la estructura de Marco Jakos, que trabajó en la puesta a punto de una nueva unidad para esta fecha.

Fiel a una marca registrada de su trayectoria, el mendocino mantendrá el número 68 en los laterales del Toyota Corolla, un distintivo que lo acompaña desde hace varias temporadas.

Antes de su debut, Santero destacó las sensaciones que le genera este nuevo desafío y valoró tanto el vehículo como el escenario de la competencia.

"Estoy muy contento de sumarme al Turismo Carretera 2000. Lo hago con un Toyota Corolla, que es un auto del que conozco sus características. Tendré que adaptarme al comportamiento del motor por la potencia. San Nicolás es un circuito que me gusta, me trae muy buenos recuerdos y donde siempre funcioné bien. Además, regreso al Coiro Competición, un equipo que conozco mucho, y juntos buscaremos el mejor resultado", señaló.

El fin de semana pasado Santero corrió en el circuito de Villicum San Juan, donde debió abandonar la competencia luego de sufrir inconvenientes en el habitáculo de su BMW. prensaactc

Comienza la definición del campeonato

La competencia de San Nicolás marcará el inicio de un nuevo formato de definición del campeonato. Será la primera de las cuatro fechas que integrarán el Play-Off, que continuará en Termas de Río Hondo, Concepción del Uruguay y Rafaela.

En la lucha por el título, Bernardo Llaver iniciará la etapa decisiva como líder con 32 puntos, luego de quedarse con la fase regular y sumar triunfos durante la temporada. Detrás aparecen Andrés Jakos con 12 unidades, Josito Di Palma con 6 y Mario Valle junto a Juan Ignacio Concina con 2. Facundo Ardusso había clasificado segundo con 16 puntos, aunque ya no forma parte del campeonato.

Con su incorporación, Santero se suma a la categoría como una de las grandes referencias del automovilismo nacional y buscará ser protagonista desde su primera presentación con Toyota en un momento clave de la temporada.

El actual campeón del Turismo Nacional, el mendocino Julián Santero también corrió en Clase 3 en el circuito de Villicum San juan. Prensaapat

Llega tras un susto en San Juan

El regreso de Santero al Turismo Carretera 2000 se producirá apenas unos días después de un fin de semana complicado en el Turismo Carretera. En el Desafío de las Estrellas, disputado en el autódromo El Villicum de San Juan, el mendocino debió abandonar tras sufrir inconvenientes dentro del habitáculo de su BMW.

Durante la competencia ingresaron fluidos al interior del vehículo, una situación que le provocó una intoxicación y obligó al piloto a detener la marcha antes del final de la carrera. Luego fue asistido por el equipo médico del circuito y, tras los controles correspondientes, evolucionó favorablemente sin consecuencias de gravedad.

Con ese episodio ya superado, Santero cambia rápidamente de página y afrontará un nuevo desafío deportivo al volante del Toyota Corolla con el que debutará en el Turismo Carretera 2000, una categoría que conoce y en la que buscará ser protagonista desde el inicio del Play-Off.