5 de agosto de 2026 - 19:53

El gran cambio de reglamento que tendrá la Copa Argentina a partir de octavos de final

El certamen incorporará una herramienta a partir de la próxima semana, cuando comiencen los duelos eliminatorios de la fase de octavos.

El gran cambio de reglamento que tendrá la Copa Argentina a partir de octavos de final

El gran cambio de reglamento que tendrá la Copa Argentina a partir de octavos de final

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

La AFA definió la fecha y sede de la final del Torneo Clausura 2026: estadio moderno y capacidad para ambas hinchadas

Por Francisco Moreno
Polémica en puerta: AFA eligió al estadio Mario Alberto Kempes para el Trofeo de Campeones

Polémica en puerta: AFA eligió al estadio Mario Alberto Kempes para el Trofeo de Campeones

Por Redacción Deportes

La Copa Argentina sumará el VAR:

La Liga Profesional cuenta con el sistema VAR desde 2022, cuando lo implementó por primera vez en un encuentro que protagonizaron Colón y Aldosivi. Desde esa jornada, se convirtió en una herramienta trascendental para entender la dinámica del deporte local, y una polémica constante en cada fallo. Sin embargo, la Copa Argentina continuó cuatro años más a la vieja usanza, dependiendo exclusivamente de la buena labol del cuerpo arbitral.

Pero esa versión tradicional del fútbol argentino, todavía viva en el ascenso y las inferiores, dará a partir de la próxima semana un paso más hacia su retiro definitivo. Es que el certamen que nuclea a equipos de varias categorías de AFA comenzará a implementar la revisión en video en cada uno de sus encuentros.

Según se confirmó en la tarde de este miércoles, la Copa funcionará como banco de pruebas para la llegada del VAR semiautomático, que planea arribar a la Liga Profesional en el 2027. De no mediar inconvenientes, dicha tecnología debutaría en el duelo que mantendrán Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda el miércoles 12 de agosto.

Como funciona el VAR semiautomático que llegará a la Copa Argentina:

A diferencia del VAR tradicional, el semiautomático contempla el trabajo humano de los árbitros asistentes en cabina con la ultilización de tecnología de punta para determinar ciertas cuestiones del juego. Específicamente, habrá doce cámaras de seguimiento para la pelota y 29 puntos de datos de cada jugador, que por ejemplo ayudará a comprobar si se encuentra en offside cuando parte el pase, o para tomar decisiones referidas a goles, expulsiones, y demás.

Por otro lado, el balón incorporará un sensor interno que enviará datos de contacto de manera permanente a un sistema de inteligencia artificial, que será el paso previo a la recepción de una alerta en la sala de revisión del VAR.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Atención Independiente Rivadavia: se confirmó el cuadro de partidos de octavos de final de la Copa Argentina

Atención Independiente Rivadavia: se confirmó el cuadro de partidos de octavos de final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
El pueblo de Independiente Rivadavia profesa amor eterno por Alfredo Jesús Berti, el padre de la criatura. 

Independiente Rivadavia anunció la continuidad de Alfredo Berti

Leandro Paredes vislumbra un buen futuro para Boca Juniors: Estamos por buen camino

Leandro Paredes vislumbra un buen futuro para Boca Juniors: "Estamos por buen camino"

Por Redacción Deportes
Boca y Estudiantes de La Plata, por el Clausura de la Liga Profesional

Con la famosa ley del ex, Boca venció a Estudiantes de La Plata en el Tomás Ducó

Por Emanuel Cenci