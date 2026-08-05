El certamen incorporará una herramienta a partir de la próxima semana, cuando comiencen los duelos eliminatorios de la fase de octavos.

El gran cambio de reglamento que tendrá la Copa Argentina a partir de octavos de final

Después de varios años desde que se implementó en el mundo del fútbol, finalmente la Copa Argentina sumará la cabina VAR a sus encuentros a partir de los octavos de final. Se trata de la versión semiautomática, que mezcla la labor de árbitros asistentes y la tecnología para determinar el fuera de juego.

La Copa Argentina sumará el VAR: La Liga Profesional cuenta con el sistema VAR desde 2022, cuando lo implementó por primera vez en un encuentro que protagonizaron Colón y Aldosivi. Desde esa jornada, se convirtió en una herramienta trascendental para entender la dinámica del deporte local, y una polémica constante en cada fallo. Sin embargo, la Copa Argentina continuó cuatro años más a la vieja usanza, dependiendo exclusivamente de la buena labol del cuerpo arbitral.

Pero esa versión tradicional del fútbol argentino, todavía viva en el ascenso y las inferiores, dará a partir de la próxima semana un paso más hacia su retiro definitivo. Es que el certamen que nuclea a equipos de varias categorías de AFA comenzará a implementar la revisión en video en cada uno de sus encuentros.

Según se confirmó en la tarde de este miércoles, la Copa funcionará como banco de pruebas para la llegada del VAR semiautomático, que planea arribar a la Liga Profesional en el 2027. De no mediar inconvenientes, dicha tecnología debutaría en el duelo que mantendrán Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda el miércoles 12 de agosto.

Como funciona el VAR semiautomático que llegará a la Copa Argentina: A diferencia del VAR tradicional, el semiautomático contempla el trabajo humano de los árbitros asistentes en cabina con la ultilización de tecnología de punta para determinar ciertas cuestiones del juego. Específicamente, habrá doce cámaras de seguimiento para la pelota y 29 puntos de datos de cada jugador, que por ejemplo ayudará a comprobar si se encuentra en offside cuando parte el pase, o para tomar decisiones referidas a goles, expulsiones, y demás.