Polémica en puerta: AFA eligió al estadio Mario Alberto Kempes para el Trofeo de Campeones

El encuentro que cruzará al campeón del Apertura con el del Clausura de la Liga Profesional se jugará a fin de año en Córdoba.

Minutos después de confirmar que la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional se llevará a cabo en el estadio Único de La Plata, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escogió el Mario Alberto Kempes para el duelo entre el vencedor de dicho certamen, y Belgrano de Córdoba que ganó el Apertura.

El Trofeo de Campeones se hará en Córdoba: El Estadio Mario Alberto Kempes, la sede del Trofeo de Campeones. gentileza La determinación surgió de una reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional para elegir el día y el lugar de disputa del Trofeo de Campeones, que pone cara a cara a los ganadores de cada semestre del año en la Primera División. Allí, se oficializó que el estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del partido que se disputará el próximo sábado 19 de diciembre.

Si bien es una cancha de primer nivel y con una capacidad acorde a una final, la polémica se instaló porque uno de los competidores será Belgrano de Córdoba, que prácticamente volverá a hacer de local después de lo ocurrido a mitad de año con el duelo que lo consagró como el mejor del Apertura ante River en el mismo lugar. Todavía resta saber quien será su rival en diciembre, pero el revuelo ya comenzó a producirse.

Las razones para elegir dicho reducto son claras: ha recibido con éxito grandes eventos deportivos en los últimos tiempos, posee lugar para 57.000 personas (uno de los más grandes de la Argentina), además de tener los accesos y toda su infraestructura preparada para dos hinchadas.

Será la primera vez que el Kempes reciba el Trofeo de Campeones, que pasó por el José María Minella de Mar del Plata en 2019, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero en 2021 y 2023, La Pedrera de San Luis en 2022, y el Único de San Nicolás en 2025.