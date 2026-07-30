No se presentó el testigo y la Justicia de EE.UU. definirá más adelante si abre una causa contra Tapia y Toviggino

La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre presuntos movimientos financieros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) iba a tener este jueves una jornada decisiva, debido a que un Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida comenzaba una serie de audiencias reservadas para evaluar si existen elementos suficientes para abrir formalmente una causa penal.

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Sin embargo, según publicó Clarín, no se presentó un testigo considerado clave , por lo que se demorará el análisis de las pruebas reunidas durante 11 meses de investigación preliminar sobre la relación comercial entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC , propiedad del empresario Javier Faroni.

El interés estaba puesto en que si el Gran Jurado consideraba que la evidencia era suficiente, podría haber autorizado el comienzo de una investigación penal formal contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , el tesorero Pablo Toviggino y otros involucrados.

Finalmente, el testigo que esperaban no apareció . Todo indicaba que se trataría de Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing de la AFA, pero la entidad del fútbol negó que fuera él.

El proceso judicial se desarrolla bajo estricta confidencialidad , una característica habitual en las actuaciones de un Gran Jurado federal en Estados Unidos, por lo que ni las partes involucradas ni sus abogados tienen acceso al contenido de las audiencias.

La citación también exige la entrega de documentación vinculada a TourProdEnter, incluyendo contratos, correos electrónicos, registros bancarios y comunicaciones mantenidas con Javier Faroni, Pablo Toviggino y Diego Adrián Lucero, mencionado en la investigación como presunto intermediario en las operaciones bajo análisis.

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La pesquisa está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos perteneciente a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

Según la investigación preliminar, desde 2021 esa empresa habría administrado alrededor de USD 300 millones provenientes de contratos comerciales vinculados a la AFA, entre ellos acuerdos por partidos amistosos y convenios con compañías como Adidas y Warner.

Javier Faroni Archivo

La Fiscalía Federal del Sur de Florida y el Departamento de Justicia buscan reconstruir el recorrido de esos fondos para determinar si existieron maniobras compatibles con lavado de activos y fraude bancario, hipótesis que todavía se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con las actuaciones, parte del análisis se concentra en operaciones realizadas a través de entidades financieras estadounidenses como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Entre las cuestiones que buscarán esclarecer los fiscales figura la legalidad del contrato firmado entre la AFA y TourProdEnter en 2021.

La investigación pretende establecer por qué la entidad recurrió a una empresa externa para administrar ingresos provenientes de patrocinios internacionales y si esa tarea podría haber sido realizada directamente por la propia AFA.

También intentarán determinar quién autorizó el convenio original y su posterior prórroga.

Además, la Justicia estadounidense busca verificar si la totalidad de los fondos administrados por TourProdEnter ingresó finalmente a la Argentina y por qué esos montos no aparecerían reflejados en los balances de la AFA, una cuestión que forma parte de las hipótesis investigativas y aún no fue resuelta.