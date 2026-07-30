Zoey Kuhn, la estadounidense que llegó a Rosario Central y lanzó una frase que sorprendió a todos: "El fútbol argentino es más..."

Aunque proviene de una potencia mundial como Estados Unidos, Kuhn asegura que el fútbol argentino es más físico y veloz que el de su propio país.

Zoey Kuhn llegó a Rosario desde Thousand Oaks hace apenas cuatro meses y ya es la máxima figura de la Primera B. Con 20 años, la delantera estadounidense anotó siete goles en nueve presentaciones con Rosario Central. Su rápida adaptación sorprende tanto por su efectividad frente al arco como por su nulo conocimiento del idioma español.

Kuhn nació en 2004 en Thousand Oaks, California, donde inició su formación futbolística durante la infancia. Tras un recorrido por diversas instituciones juveniles de su país, decidió cruzar el continente para incorporarse a las filas de Rosario Central en abril de este año. Desde su llegada al club, la atacante necesitó muy poco tiempo para imponer su jerarquía en la categoría.

Cómo fue la adaptación de Zoey Kuhn al fútbol argentino La adaptación al rigor físico del ascenso argentino La jugadora se define a sí misma como una deportista rápida, agresiva y técnica sobre el césped. Sin embargo, el choque cultural deportivo fue evidente al comparar la liga local con su experiencia previa en Norteamérica. Kuhn sostiene que el énfasis en la velocidad y la fuerza física en Argentina supera lo que experimentó en los Estados Unidos, contradiciendo la percepción habitual sobre la intensidad de ambos mercados.

Fuera de los límites del campo de juego, el desafío lingüístico no frenó su integración con el resto de las futbolistas. A pesar de hablar muy poco español, la atacante destacó la amabilidad de la gente y la calidad humana del plantel canalla. “Las chicas son muy buenas y el club es increíble, así que me estoy divirtiendo”, afirmó la delantera en una entrevista reciente.

La vida cotidiana de Kuhn en Rosario incluye caminatas matutinas por la ribera del río Paraná, lugar que calificó como hermoso. La futbolista manifestó estar encantada con la vida urbana de la ciudad y el entorno geográfico que rodea a la institución. Sus estadísticas actuales, con siete tantos en apenas nueve presentaciones, la posicionan como la gran revelación del campeonato.