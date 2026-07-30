Franco Colapinto confesó sus cábalas antes de una carrera en la Fórmula 1 y reveló su mayor adicción: "Bebo eso todo el día"

Aunque asegura no ser una persona supersticiosa, el piloto admite que repite un estricto orden al vestirse y entra al coche por el lado derecho antes de cada carrera.

Franco Colapinto reveló detalles de su vida privada en la Fórmula 1 durante una entrevista en Gran Bretaña. El piloto se definió como un "adicto al mate" y detalló los rituales específicos que realiza antes de cada competencia, a pesar de afirmar que no se considera una persona supersticiosa.

La preparación física y mental del corredor incluye hábitos que lo vinculan con sus costumbres cotidianas. En una entrevista distendida con la comediante británica Amelia Dimoldenberg para el ciclo “Passenger Princess”, grabado en el circuito de Barcelona-Cataluña, Colapinto fue consultado por su bebida favorita y su consumo diario. “Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto”, afirmó para describir su relación con la infusión.

Su rutina diaria prioriza el descanso y la alimentación como pilares del rendimiento. El deportista procura dormir aproximadamente nueve horas para mantenerse en condiciones óptimas durante los fines de semana de actividad en pista. Además, señaló que su actividad predilecta fuera de los entrenamientos es comer.

El orden de la derecha y las relaciones en el paddock Respecto a sus cábalas, describió una secuencia obligatoria para subir al monoplaza que contradice su rechazo a las supersticiones: “Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha”, detalló sobre el ritual que repite antes de cada carrera. El orden de las prendas y el acceso al vehículo forman parte de una estructura fija de comportamiento.

La conversación permitió conocer la dinámica de sus vínculos personales con otros pilotos en el paddock. Aunque bromeó diciendo que "odia a todos", luego mencionó a quienes integran su círculo de confianza. Mencionó a Alexander Albon, con quien compartió equipo, y destacó su cercanía con Gabriel Bortoleto por la cercanía regional.