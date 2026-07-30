30 de julio de 2026 - 12:39

Franco Colapinto confesó sus cábalas antes de una carrera en la Fórmula 1 y reveló su mayor adicción: "Bebo eso todo el día"

Aunque asegura no ser una persona supersticiosa, el piloto admite que repite un estricto orden al vestirse y entra al coche por el lado derecho antes de cada carrera.

Franco Colapinto y sus obsesiones en la Fórmula 1.

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@alpinef1team
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La preparación física y mental del corredor incluye hábitos que lo vinculan con sus costumbres cotidianas. En una entrevista distendida con la comediante británica Amelia Dimoldenberg para el ciclo “Passenger Princess”, grabado en el circuito de Barcelona-Cataluña, Colapinto fue consultado por su bebida favorita y su consumo diario. “Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto”, afirmó para describir su relación con la infusión.

Su rutina diaria prioriza el descanso y la alimentación como pilares del rendimiento. El deportista procura dormir aproximadamente nueve horas para mantenerse en condiciones óptimas durante los fines de semana de actividad en pista. Además, señaló que su actividad predilecta fuera de los entrenamientos es comer.

El orden de la derecha y las relaciones en el paddock

Respecto a sus cábalas, describió una secuencia obligatoria para subir al monoplaza que contradice su rechazo a las supersticiones: “Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha”, detalló sobre el ritual que repite antes de cada carrera. El orden de las prendas y el acceso al vehículo forman parte de una estructura fija de comportamiento.

La conversación permitió conocer la dinámica de sus vínculos personales con otros pilotos en el paddock. Aunque bromeó diciendo que "odia a todos", luego mencionó a quienes integran su círculo de confianza. Mencionó a Alexander Albon, con quien compartió equipo, y destacó su cercanía con Gabriel Bortoleto por la cercanía regional.

Franco Colapinto tomando mate en el garaje de Alpine

Franco Colapinto tomando mate en el garaje de Alpine

En su lista de afinidades también incluyó al italiano Kimi Antonelli, pero dejó fuera a Pierre Gasly. La exclusión del francés se produce en un momento de ajustes técnicos tras los resultados del último Gran Premio de Hungría. En esa competencia, el piloto finalizó en la decimoquinta posición debido a una falta de adherencia y ritmo en su monoplaza.

La actividad se encuentra actualmente en el receso de verano y el regreso a la competencia está programado para el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort entre el 21 y el 23 de agosto.

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