25 de julio de 2026 - 12:12

Franco Colapinto llegó hasta la Q2 y largará en el puesto 13 del GP de Hungría

El argentino cerró la jornada de clasificación en la posición 13, desde donde comenzará el Gran Premio de este domingo. Pierre Gasly cerró apenas por delante.

Franco Colapinto participa de la clasificación del GP de Hungría

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Los Andes | Redacción Deportes
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No viene siendo el mejor fin de semana para Alpine, luego de una accidentada jornada de viernes en los entrenamientos libres. En ese sentido, la Qualy de este sábado transitó por el mismo carril.

Franco Colapinto peleó hasta el final, y alcanzó el puesto 13°:

Con neumáticos medios y la espera inicial como estrategia, Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron pasar el primer corte con cierto misterio. El argentino primero firmó un tiempo de 1.20.261 para ubicarse 13°, aunque la evolución de la pista lo llevó a tener que salir a revalidar su ticket a falta de pocos segundos.

Allí, con el reloj llegando al límite, el de Pilar subió al puesto 14° con 1:19.771, apenas por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly y por encima de Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

La suerte en la Q2 no fue la misma. Colapinto llegó al 12° lugar con neumáticos usados y un tiempo de 1.20.266. Al ver que no le alcanzaba para seguir en pista, salió a buscar la mejoría con el último resto que le quedaba.

Ya en la última posibilidad, el piloto de Alpine mejoró su rendimiento y alcanzó su mejor marca de la jornada. Sin embargo, no fue suficiente para meterse entre los diez que llegaron a la Q3. Con 1.19.027, quedó 13°, apenas detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly, y por encima de Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Fernando Alonso

De esta manera, Franco Colapinto ocupará la 13° posición este domingo desde las 10 horas, cuando dispute el Gran Premio de Hungría. Allí, intentará remontar algunos puestos para alcanzar la zona de puntos.

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