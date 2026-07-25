Franco Colapinto llegó hasta la Q2 y largará en el puesto 13 del GP de Hungría

El argentino cerró la jornada de clasificación en la posición 13, desde donde comenzará el Gran Premio de este domingo. Pierre Gasly cerró apenas por delante.

El equipo Alpine no pudo mejorar demasiado los registros obtenidos en las prácticas libres, y quedó eliminado en la segunda etapa de la jornada de clasificación del GP de Hungría, de la Fórmula 1. De esta manera, Franco Colapinto largará en el puesto 13.

No viene siendo el mejor fin de semana para Alpine, luego de una accidentada jornada de viernes en los entrenamientos libres. En ese sentido, la Qualy de este sábado transitó por el mismo carril.

Franco Colapinto peleó hasta el final, y alcanzó el puesto 13°: Con neumáticos medios y la espera inicial como estrategia, Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron pasar el primer corte con cierto misterio. El argentino primero firmó un tiempo de 1.20.261 para ubicarse 13°, aunque la evolución de la pista lo llevó a tener que salir a revalidar su ticket a falta de pocos segundos.

Allí, con el reloj llegando al límite, el de Pilar subió al puesto 14° con 1:19.771, apenas por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly y por encima de Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

La suerte en la Q2 no fue la misma. Colapinto llegó al 12° lugar con neumáticos usados y un tiempo de 1.20.266. Al ver que no le alcanzaba para seguir en pista, salió a buscar la mejoría con el último resto que le quedaba.