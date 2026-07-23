Franco Colapinto encendió las alarmas sobre su futuro en Alpine: "No tengo idea"

Franco Colapinto reconoció en Budapest que todavía no tiene certezas sobre su continuidad en Alpine para la próxima temporada. El argentino sumó puntos en seis de los diez Grandes Premios disputados este año y es protagonista del mercado de pilotos, pero aseguró que no existen definiciones contractuales.

"La importante es la que viene ahora": la declaración de Franco Colapinto tras el 10° puesto y antes de la final del Mundial 2026

El receso de verano, que comenzará tras la carrera de este domingo, es habitualmente el periodo en que los equipos de Fórmula 1 ajustan sus alineaciones para el año siguiente. Sin embargo, para el corredor argentino, el contrato para 2027 sigue sin confirmarse , repitiendo el antecedente de la temporada pasada, cuando su vínculo se oficializó recién en noviembre.

Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría , el piloto fue tajante al ser consultado sobre los plazos de su situación: “No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea” . Su prioridad actual es el rendimiento en pista y la mejora técnica del monoplaza junto a sus ingenieros.

Con un tono irónico, Colapinto también se refirió a las especulaciones mediáticas que rodean su futuro profesional: “Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben” . El piloto de 23 años remarcó que su enfoque está únicamente en las próximas competencias.

La escudería Alpine enfrenta este fin de semana la presión de mantenerse en la quinta posición del campeonato de constructores. El equipo francés fue superado recientemente por Racing Bulls y Audi, igualando en puntos con la escudería de Faenza. Esta situación técnica obliga al equipo a buscar resultados inmediatos antes de estrenar actualizaciones en el Gran Premio de los Países Bajos.

Colapinto analizó que algunas mejoras implementadas no dieron el salto esperado: “Trajimos cosas que pensábamos que iban a representar un gran paso y, desafortunadamente, no fue tan grande como esperábamos”. Según el piloto, los rivales han desarrollado sus autos de una manera más efectiva, lo que ha provocado que Alpine pierda la competitividad mostrada en trazados como Miami o Mónaco.

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El cronograma del Gran Premio de Hungría establece que el sábado 25 de julio se realizará la clasificación a las 11:00. Finalmente, la carrera se largará el domingo 26 a las 10:00, marcando el cierre de la actividad antes del receso estival europeo.