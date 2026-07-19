Franco Colapinto tuvo una excelente largada, realizó una maniobra heroica y sumó un punto agónico en el GP de Bélgica

Franco Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino superó a Pierre Gasly y sumó un punto de oro en el circuito de Spa-Francorchamps . Andrea Kimi Antonelli se quedó con la carrera y mantiene su liderazgo en el Campeonato de Pilotos.

El piloto argentino de Alpine, quien llegó al autódromo vistiendo la camiseta número 9 de Julián Álvarez y desplegó una bandera con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, logró sumar una unidad luego de realizar una maniobra de doble sobrepaso y resistir la presión de su compañero de equipo.

El doble sobrepaso en el sector más rápido y la defensa final En el inicio de la competencia, el piloto de Pilar ganó tres posiciones al superar a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto. Segundos después, logró esquivar los restos del choque entre George Russell y Lewis Hamilton, lo que le permitió escalar hasta el octavo puesto antes de la neutralización con el coche de seguridad. La estrategia de paradas en boxes lo relegó momentáneamente hasta la decimoquinta ubicación, obligándolo a recuperar terreno en la segunda mitad de la carrera.

En la vuelta 30, Colapinto ejecutó el movimiento más destacado de su jornada. En una sola acción, el argentino aprovechó la velocidad en las rectas de Spa para aventajar simultáneamente a su compañero Gasly y al neozelandés Liam Lawson. El movimiento le devolvió el décimo lugar y la posibilidad de ingresar nuevamente en la zona de puntuación. El ritmo de su Alpine A526 se mantuvo constante frente a los ataques de los competidores que venían detrás con DRS activo.

Los últimos giros estuvieron marcados por la proximidad de Gasly, quien recortó distancias hasta colocarse a menos de un segundo del argentino. Colapinto marcó récords personales para mantener el margen y detuvo el cronómetro en 1:51.162 en el giro final, asegurando una diferencia suficiente para cruzar la meta delante del piloto francés.

Andrea Kimi Antonelli se adjudicó la victoria, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes tuvieron idas y vueltas con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1 El piloto argentino de Alpine regresará a las pistas el próximo fin de semana, cuando se corra el domingo 26 julio el Gran Premio de Hungría, a las 10:00 a.m. hora local. Recordemos que esta será la última carrera antes del receso de verano europeo.