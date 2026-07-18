Franco Colapinto terminó 13° en la última práctica libre del GP de Bélgica: Antonelli fue el más rápido.

La última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 , disputada este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps , tuvo como protagonista al italiano Andrea Kimi Antonelli , quien marcó el mejor tiempo de la tanda y se quedó con el liderazgo antes de la clasificación.

Franco Colapinto quedó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica, que terminó con un choque de Gasly

Franco Colapinto afronta la clasificación de la Fórmula 1 en Bélgica: horario, transmisión en vivo

El piloto de Mercedes fue el más veloz en una sesión con constantes cambios en la cima de los tiempos y distintas estrategias de trabajo entre las escuderías. Detrás de él finalizaron Lando Norris y Max Verstappen .

Franco Colapinto , al volante del Alpine , cerró una buena actuación al ubicarse en el 13° puesto , tras mejorar su registro en los últimos minutos de la sesión. Su compañero Pierre Gasly quedó en el 15avo lugar .

En un primer intento, el piloto argentino había conseguido una vuelta rápida que posteriormente fue anulada por exceder los límites de la pista. Sin embargo, más tarde logró establecer su tiempo definitivo con neumáticos blandos.

Quien no tuvo una buena jornada fue Sergio "Checo" Pérez . El mexicano reportó inconvenientes en el motor de su Cadillac desde el inicio de la sesión y nunca pudo encontrar ritmo.

Finalmente terminó en la 20ª posición, apenas por delante de los dos pilotos de Aston Martin, y quedó a tres segundos del tiempo de referencia establecido por Antonelli.

Los tiempos de la FP3 antes de la qualy. F1

Hamilton se accidentó

La práctica concluyó con un accidente de Lewis Hamilton en el último sector del circuito, lo cual obligó a extremar las precauciones en el tramo final de la sesión.

¡NO, LEWIS! En el final de la FP3, Hamilton perdió el control de su Ferrari y terminó destrozando la suspensión trasera de su monoplaza.



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Por su parte, George Russell finalizó cuarto, pero lejos del registro conseguido por su compañero de equipo.

Una de las sorpresas fue el rendimiento de Audi, que logró ubicar a Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto entre los diez mejores tiempos.

Tras la última práctica libre, toda la atención estará puesta ahora en la clasificación, que comenzará este sábado a las 11, donde los pilotos buscarán asegurarse las mejores posiciones de partida para la carrera del Gran Premio de Bélgica.