Franco Colapinto llegó a Bélgica con la camiseta de Argentina y lanzó una chicana a Inglaterra: "Un minuto de silencio"

El piloto de Alpine rompió la formalidad de la Fórmula 1 al recibir a una integrante inglesa de su equipo con el clásico cántico de cancha tras la semifinal.

Franco Colapinto arribó al circuito de Spa-Francorchamps para disputar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con la camiseta de la Selección argentina. El piloto de Alpine celebró así la histórica victoria de la Albiceleste sobre Inglaterra, logrando la clasificación a la final del Mundial 2026 en un ambiente cargado de fútbol.

La llegada del piloto de 23 años no pasó inadvertida para las redes sociales de la categoría. La cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un video de su ingreso al paddock, acompañando las imágenes con un emoji de pelota y la bandera argentina para resaltar el triunfo futbolístico.

Colapinto llevó su fanatismo un paso más allá cuando una integrante del equipo de comunicación de Alpine, que posee un marcado acento inglés, le preguntó cordialmente cómo estaba, el piloto respondió con una sonrisa pícara y el cántico: "Un minuto de silencio...".

El desafío técnico en Spa tras la penalización de 2025 Este comportamiento rompe la solemnidad y neutralidad habitual del paddock y el foco se desplazó momentáneamente hacia la rivalidad deportiva externa. No es la primera vez que Colapinto utiliza la indumentaria nacional durante la actual Copa del Mundo, pero sí la primera oportunidad en la que lo hace de manera provocativa en el marco de un Gran Premio oficial.

Más allá de los festejos y las bromas con el staff, el piloto argentino enfrenta un compromiso técnico de gran complejidad en la pista belga. En la edición de 2025, Colapinto sufrió una dura penalización por realizar cambios no autorizados en su unidad de potencia, lo que lo obligó a largar la competencia desde la calle de boxes. Aquella jornada terminó cruzando la línea de meta en la posición 19, un resultado negativo que buscará revertir con este nuevo impulso anímico.