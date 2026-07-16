16 de julio de 2026 - 12:57

Franco Colapinto llegó a Bélgica con la camiseta de Argentina y lanzó una chicana a Inglaterra: "Un minuto de silencio"

El piloto de Alpine rompió la formalidad de la Fórmula 1 al recibir a una integrante inglesa de su equipo con el clásico cántico de cancha tras la semifinal.

Franco Colapinto llegó al paddock de la Fórmula 1 con la camiseta de Argentina.

Franco Colapinto llegó al paddock de la Fórmula 1 con la camiseta de Argentina.

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Por Francisco Moreno

Franco Colapinto arribó al circuito de Spa-Francorchamps para disputar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con la camiseta de la Selección argentina. El piloto de Alpine celebró así la histórica victoria de la Albiceleste sobre Inglaterra, logrando la clasificación a la final del Mundial 2026 en un ambiente cargado de fútbol.

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La llegada del piloto de 23 años no pasó inadvertida para las redes sociales de la categoría. La cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un video de su ingreso al paddock, acompañando las imágenes con un emoji de pelota y la bandera argentina para resaltar el triunfo futbolístico.

Colapinto llevó su fanatismo un paso más allá cuando una integrante del equipo de comunicación de Alpine, que posee un marcado acento inglés, le preguntó cordialmente cómo estaba, el piloto respondió con una sonrisa pícara y el cántico: "Un minuto de silencio...".

El desafío técnico en Spa tras la penalización de 2025

Este comportamiento rompe la solemnidad y neutralidad habitual del paddock y el foco se desplazó momentáneamente hacia la rivalidad deportiva externa. No es la primera vez que Colapinto utiliza la indumentaria nacional durante la actual Copa del Mundo, pero sí la primera oportunidad en la que lo hace de manera provocativa en el marco de un Gran Premio oficial.

Más allá de los festejos y las bromas con el staff, el piloto argentino enfrenta un compromiso técnico de gran complejidad en la pista belga. En la edición de 2025, Colapinto sufrió una dura penalización por realizar cambios no autorizados en su unidad de potencia, lo que lo obligó a largar la competencia desde la calle de boxes. Aquella jornada terminó cruzando la línea de meta en la posición 19, un resultado negativo que buscará revertir con este nuevo impulso anímico.

Spa-Francorchamps se mantiene, pese a ese antecedente estadístico, como uno de los circuitos favoritos del corredor argentino y este fin de semana coincide cronológicamente con la previa de la final de la Copa del Mundo que la Selección disputará contra España en Nueva York. El equipo Alpine permitió este clima de distensión en su garage a pesar de las tensiones deportivas del día anterior.

La historia de Franco Colapinto tras la victoria de Argentina 2-1 ante Inglaterra.

La historia de Franco Colapinto tras la victoria de Argentina 2-1 ante Inglaterra.

El cronograma completo del Gran Premio de Bélgica

Viernes 17 de julio

  • Práctica libre 1: 08:30 - 09.30
  • Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 18 de julio

  • Práctica libre 3: 07.30 - 08.30
  • Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 19 de julio

  • Carrera: 10:00
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