La teoría que ilusiona a Argentina: las coincidencias con Messi, Qatar 2022 y la final del Mundial 2026

La Selección argentina logró una remontada inolvidable ante Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026 , donde enfrentará a España por la posibilidad de conquistar la cuarta estrella . Pero además del resultado deportivo, una serie de coincidencias numéricas despertó la atención de los hinchas, que encontraron señales relacionadas con los dorsales de tres protagonistas.

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Cuando el equipo de Lionel Scaloni estaba abajo en el marcador, el entrenador decidió mover el banco de suplentes y mandó a la cancha a Nicolás Otamendi , Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel . Los tres ingresaron juntos y, para muchos fanáticos, la combinación de sus camisetas formó un mensaje especial: 19, 7 y 4 .

La interpretación más repetida apunta a la fecha de la gran final: 19 de julio . El número 19 pertenece a Otamendi, el 7 a De Paul y el 4 a Montiel, cuya camiseta fue asociada por los hinchas con la búsqueda de la cuarta Copa del Mundo para la Argentina.

La conexión con la historia reciente de la Selección aumentó todavía más la emoción. En la consagración de Qatar 2022 , los últimos tres futbolistas que abrazaron a Lionel Messi en el festejo fueron justamente Otamendi, De Paul y Montiel. Aquella imagen quedó grabada en la memoria de los argentinos y ahora muchos seguidores encontraron una similitud con el momento vivido ante Inglaterra.

Las teorías también miraron hacia el pasado. Los hinchas recordaron una histórica imagen del Mundial de 1966 , cuando Antonio Rattín protagonizó una discusión con el árbitro durante el partido ante Inglaterra. En esa fotografía aparecen junto a él Luis Artime , Silvio Marzolini y Roberto Perfumo .

Según la interpretación que circuló en redes sociales, aquellos tres futbolistas utilizaban números que coinciden con la secuencia actual: 19, 7 y 4.

Además, los fanáticos encontraron otros vínculos con eliminaciones argentinas ante Inglaterra. En los Mundiales de 1986 y 1998, cuando Argentina dejó afuera al conjunto británico, hubo jugadores con pasado en River Plate que utilizaron la camiseta número 19: Oscar Ruggeri y Hernán Crespo.

Messi y otra señal relacionada con los números

La mística también alcanzó a Messi. Los seguidores recordaron que en su debut mundialista en Alemania 2006, el día que cumplió 19 años, el delantero ingresó con la camiseta número 19 para reemplazar a Javier Saviola, quien llevaba la 7.

El cartel del cambio mostró precisamente esas dos cifras, una combinación que hoy los hinchas relacionan con la fecha de la final ante España.

El presagio de la Copa América

La red social X viralizó una nueva teoría a partir de una imagen de la final de la Copa América 2021. En la fotografía, los jugadores argentinos aparecen alineados de manera que se distinguen los dorsales 19, 7, 20 y 26, una combinación que muchos usuarios interpretaron como la fecha 19/7/2026, el día de la gran final del Mundial ante España.

Esta publicación se difundió con frases como "Vivimos en una simulación" y "Argentina está hechizada", y rápidamente se convirtió en una de las teorías más comentadas por los hinchas.

Una nueva página para la Selección argentina

Más allá de las interpretaciones y las coincidencias, la realidad indica que Argentina está nuevamente ante una oportunidad histórica. El equipo de Scaloni buscará levantar su cuarta Copa del Mundo y cerrar un ciclo que comenzó con el título de Qatar 2022.

Como otro dato llamativo, el entrenador alcanzará en la final su partido número 104 al frente de la Selección argentina, una cifra que coincide con la cantidad total de encuentros disputados durante este Mundial 2026. Para los hinchas, los números parecen enviar señales. Para el equipo, la única certeza será lo que ocurra dentro del campo de juego el día de la final.