Argentina protestó ante el Reino Unido por el ingreso de un buque militar británico en aguas nacionales

La Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido luego de detectar el ingreso del buque militar británico HMS Medway en aguas territoriales argentinas sin autorización . El Gobierno calificó el episodio como una " incursión militar británica " y aseguró que representa una " violación de los compromisos asumidos por ambos países ".

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La medida fue adoptada por instrucción del canciller Pablo Quirno , quien ordenó elevar el reclamo ante la embajada británica en Buenos Aires tras confirmarse que la embarcación, destacada en las Islas Malvinas, navegó por jurisdicción argentina sin la autorización correspondiente .

A través de un comunicado oficial, el Gobierno expresó " el más enérgico rechazo " a las maniobras realizadas por el HMS Medway y sostuvo que este tipo de acciones "profundizan la tensión en el Atlántico Sur".

Según el documento, la incursión "se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía siga pendiente de resolución".

Además, la Cancillería afirmó que la postura británica " desconoce el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculiza el esfuerzo argentino por avanzar hacia una solución pacífica".

El comunicado concluye reafirmando "los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El mensaje de Pablo Quirno

Tras conocerse la presentación diplomática, el canciller Pablo Quirno publicó en su cuenta de X: "En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses". Junto al mensaje, difundió el comunicado enviado a la representación diplomática británica.

En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses.





https://t.co/nO9INthzIk — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 15, 2026

El episodio que originó el reclamo ocurrió entre el 1 y el 2 de julio, cuando el HMS Medway navegó por aguas bajo jurisdicción argentina, frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras se dirigía hacia Punta Arenas, en Chile.

De acuerdo con la información oficial, el desplazamiento del buque fue detectado y monitoreado por la Armada Argentina, que realizó un seguimiento de su recorrido tras constatar que no había solicitado la autorización correspondiente para ingresar a esas aguas.