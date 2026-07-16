Inglaterra tomó una decisión con Thomas Tuchel tras la derrota ante Argentina y sorprendió a todos

A pesar del clamor popular por su despido tras la caída 2-1, la federación ratifica al alemán para liderar la Eurocopa 2028 que se celebrará en suelo británico.

A pesar de los cuetionamientos, Thomas Tuchel continuará su contrato hasta la Eurocopa de 2028.

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) decidió mantener a Thomas Tuchel como seleccionador nacional después de la eliminación en semifinales del Mundial frente a Argentina. El técnico alemán, cuestionado por un planteamiento defensivo que permitió la remontada albiceleste, cumplirá su contrato extendido hasta la Eurocopa de 2028.

Inglaterra parecía tener el control absoluto de la semifinal tras el gol de Anthony Gordon en el minuto 55. Hasta ese momento, Argentina apenas había generado peligro real frente al arco de Jordan Pickford, pero el rumbo del encuentro cambió drásticamente en el minuto 72 con una decisión desde el banco.

El cambio de Anthony Gordon y el colapso defensivo en los minutos finales Tuchel decidió retirar a Gordon, el autor del gol, para introducir al defensor del Aston Villa, Ezri Konsa. Esta sustitución defensiva provocó que el equipo retrocediera metros y perdiera cualquier capacidad de contraataque. La pasividad inglesa permitió que Enzo Fernández igualara el marcador con un remate desde fuera del área a falta de cinco minutos para el final.

En el tiempo de descuento, un cabezazo de Lautaro Martínez selló el 2-1 definitivo que dejó a los Tres Leones fuera de su primera final mundialista en sesenta años. La reacción fue inmediata y figuras como Wayne Rooney criticaron abiertamente las decisiones del entrenador, atribuyéndole la responsabilidad directa de la derrota por su planteamiento conservador.

¿Por qué la FA respalda a Tuchel pese a las críticas? A pesar de las etiquetas de "cobarde" y "fraude" que circularon tras el pitazo final, la FA ratificó su confianza en el proyecto. Mark Bullingham, director ejecutivo de la federación, emitió un comunicado agradeciendo el esfuerzo de los jugadores y confirmando que Tuchel liderará al equipo en el próximo torneo mayor.