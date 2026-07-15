Pan de vainilla hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan de vainilla hecho en sartén es una preparación rápida para acompañar el desayuno cuando no queda pan o se busca algo dulce sin encender el horno. Aunque se lo llama pan por su forma y por la manera de servirlo, su textura se aproxima más a una tortita esponjosa o a un bizcochuelo individual .

Pan de cristal hecho en sartén en 5 minutos, suave y ligero: ideal para acompañar el almuerzo o cena

Pan de manzana y canela hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El volumen se obtiene mediante el huevo y el polvo de hornear, no por una fermentación con levadura.

Los cinco minutos corresponden aproximadamente a la cocción. Preparar la mezcla puede demandar otros tres o cuatro minutos.

La combinación de harina, huevo, leche, grasa, polvo de hornear y vainilla responde a la estructura habitual de los bizcochuelos rápidos. El polvo de hornear produce gas durante la cocción, mientras que el huevo ayuda a sostener la masa.

El tamaño de la sartén es importante. En una demasiado grande, la mezcla se expande y termina pareciéndose a un panqueque fino. En una muy pequeña, el centro puede quedar crudo mientras la base se quema .

La tapa crea un efecto semejante al de un horno pequeño. El calor permanece alrededor de la masa y permite que la superficie empiece a cocinarse antes de darla vuelta.

El fuego debe ser bajo porque el azúcar y la vainilla favorecen el dorado. Una temperatura elevada puede oscurecer el exterior en pocos segundos sin cocinar correctamente el interior.

Cómo saber si está bien cocido

La parte central debe recuperar su forma al tocarla suavemente. También se puede introducir un palillo: tiene que salir sin masa líquida adherida.

Como la receta contiene huevo, no conviene dejar una zona húmeda o semicruda en el centro. Las preparaciones a base de huevo deben cocinarse completamente; las recomendaciones de seguridad alimentaria señalan como referencia una temperatura interna de 71 °C para platos con huevo.