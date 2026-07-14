Tortita hecha en sartén, esponjosa y práctica, que reemplaza al pan en el desayuno

Una tortita esponjosa hecha en sartén puede resolver el desayuno cuando no queda pan en casa o no hay tiempo para preparar una masa con levadura. La mezcla se arma directamente en un recipiente y se cocina a fuego bajo durante pocos minutos.

Pan relleno hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan de miel hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El resultado es una pieza individual, tierna y ligeramente aireada, que puede cortarse al medio, rellenarse o servirse junto al café con leche. No tiene exactamente la misma textura que un pan tradicional: se parece más a una combinación entre panqueque grueso, omelette suave y pan rápido .

La receta funciona como una alternativa práctica para el momento, aunque no reemplaza nutricionalmente a todos los tipos de pan. Su composición dependerá de la harina, el tamaño del huevo y los acompañamientos elegidos.

El yogur permite obtener una preparación un poco más húmeda y tierna. Con leche, la mezcla queda más fluida y puede necesitar una pequeña cantidad adicional de harina.

Para una versión integral, se puede reemplazar la mitad de la harina común por harina integral. No conviene sustituirla por completo en el primer intento, porque absorbe más líquido y puede dejar una tortita demasiado compacta.

Cómo hacer la tortita en sartén paso a paso

Colocar el huevo en un recipiente y batirlo durante algunos segundos hasta integrar completamente la clara y la yema.

Agregar la leche o el yogur, la sal y el polvo de hornear. Mezclar nuevamente para distribuir el leudante.

Incorporar la harina de a poco. La preparación debe quedar espesa, pero todavía fácil de extender con una cuchara .

. Si la mezcla está demasiado seca, sumar una cucharadita de leche. Si quedó muy líquida, agregar un poco más de harina.

Calentar una sartén antiadherente pequeña, de entre 12 y 15 centímetros, a fuego bajo.

Distribuir una capa fina de aceite y volcar la preparación en el centro.

Emparejar suavemente la superficie, tapar la sartén y cocinar durante aproximadamente tres minutos .

. Cuando los bordes estén firmes y la parte superior haya perdido buena parte de su brillo, dar vuelta con una espátula ancha.

Cocinar otros dos o tres minutos, hasta que la base esté dorada y el centro completamente firme.

Antes de retirarla, conviene presionar suavemente la parte central. Debe recuperar su forma y no sentirse líquida ni pegajosa.

El detalle que permite que quede esponjosa

El polvo de hornear necesita una masa equilibrada y una cocción moderada. Si se agrega demasiada harina, la tortita puede quedar seca; si la mezcla está muy líquida, corre el riesgo de no sostener el volumen.

La tapa también cumple una función importante. Al concentrar el calor, permite que la superficie empiece a cocinarse antes de darla vuelta y evita que la base se queme mientras el centro permanece crudo.

El fuego debe ser bajo o medio-bajo. Subirlo para acelerar el proceso suele dorar demasiado el exterior sin terminar de cocinar el huevo.