12 de julio de 2026 - 13:32

Pan relleno hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Con solo dos tazas de harina y una cocción a fuego corona, podés lograr una masa esponjosa y rellena de jamón y queso sin necesidad de prender el horno.

Animate a hacer esta receta de pan relleno para el desayuno.&nbsp;

Animate a hacer esta receta de pan relleno para el desayuno. 

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Por Daniela Leiva

Preparar pan casero suele asociarse a largas horas de espera y al calor del horno. Sin embargo, esta técnica permite resolver el desayuno con ingredientes básicos de alacena. La clave reside en una masa de levadura seca que se cocina directamente sobre la hornalla, logrando una textura aireada en tiempo récord.

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Para preparar la masa de estos panes, seguí estos pasos:

  • Mezclá los secos: en un recipiente, uní dos tazas de harina, una cucharada de azúcar, sal a gusto y media cucharada de levadura seca instantánea.
  • Agregá los líquidos: incorporá dos cucharadas de aceite y aproximadamente 250 mililitros de agua tibia hasta que la mezcla empiece a tomar forma.
  • Amasado rápido: trabajá la masa sobre la mesa durante solo dos minutos; este tiempo es suficiente para activar el gluten y obtener una textura espectacular.
  • Punto de la masa: el proceso termina cuando lográs un bollo con consistencia elástica que ya no se pega a las manos.

¿Cómo lograr una miga aireada con cocción tapada?

La eficiencia de este método se basa en el efecto de cámara de calor que se genera en la sartén. Al cocinar las piezas tapadas y a fuego corona (el punto más bajo antes de que la llama se apague), la sartén funciona como un horno en miniatura.

El vapor retenido asegura que la miga se cocine por completo y permanezca húmeda, mientras que el contacto directo con la base metálica crea una corteza dorada en solo cuatro minutos por lado.

¿Cómo armar y cocinar los bollos rellenos?

Una vez que la masa duplicó su volumen, seguí estos pasos:

  • Dividir la masa en bollitos individuales.
  • Rellenar cada uno con una porción generosa de queso y jamón picado (el jamón de pavo o pollo es una alternativa recomendada por su ligereza en las primeras horas del día).
  • Cerrar bien cada pieza para que el relleno no se escape durante la cocción.
  • Colocar los bollos en la sartén precalentada, donde el calor activa rápidamente la levadura y provoca un último crecimiento antes de sellar la masa.

El resultado es un pan con una miga tierna que, al abrirse, libera el queso fundido, transformándose en el acompañamiento perfecto para un café con leche recién hecho.

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