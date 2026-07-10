Un gigante de los supermercados ocupará el espacio que dejó Carrefour e invertirá 25 millones que generará 150 puestos de trabajo

Un importante grupo del sector supermercadista prepara una inversión de 25 millones de reales para desembarcar en un punto comercial que quedó disponible tras el cierre de una histórica tienda vinculada a Carrefour . El proyecto contempla una nueva sucursal, una estructura moderna y la creación estimada de 150 empleos directos .

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La operación estará a cargo de Macromix Atacado , cadena administrada por la holding brasileña UnidaSul . La empresa instalará su primera tienda en Porto Alegre dentro del antiguo local de Supermercado Nacional, ubicado en el barrio Cidade Baixa.

El establecimiento funcionará sobre la avenida Aureliano de Figueiredo Pinto al 789. La compañía había proyectado inicialmente su apertura para la primera mitad del año, pero posteriormente confirmó que la inauguración se realizará durante el segundo semestre de 2026 .

La nueva tienda pertenecerá a Macromix Atacado , una de las principales marcas de UnidaSul y especializada en el formato conocido en Brasil como “atacarejo”.

Este modelo combina características del supermercado tradicional con las ventas mayoristas. Los consumidores pueden comprar unidades individuales, pero también acceder a precios diferenciados cuando adquieren productos en mayor cantidad.

El inmueble había sido ocupado durante aproximadamente tres décadas por una sucursal de Supermercado Nacional, enseña que formaba parte del Grupo Carrefour. Por ese motivo, no se trata de la sustitución directa de una tienda identificada con el nombre Carrefour, sino de la ocupación de un local perteneciente a una de sus antiguas marcas.

La apertura representará además el ingreso de Macromix a la capital de Rio Grande do Sul. Hasta ahora, la cadena estaba presente en otros municipios del estado, pero no contaba con una sucursal en Porto Alegre.

Cómo será el nuevo supermercado

La futura unidad tendrá una superficie de ventas de aproximadamente 2.525 metros cuadrados y contará con una estructura pensada para agilizar la circulación y el proceso de compra.

El proyecto contempla 20 cajas tradicionales y otros ocho puntos de autoatención. También habrá un estacionamiento con capacidad para 140 vehículos, incluyendo espacios destinados a la recarga de autos eléctricos.

La oferta comercial incluirá más de 11.000 productos, distribuidos entre alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene y otras categorías de consumo cotidiano.

El sector de frutas y verduras tendrá reposición diaria, mientras que la panadería funcionará bajo un formato de autoservicio y ofrecerá más de 280 productos. La tienda también contará con carnicería, florería y una bodega con más de 350 etiquetas de vinos nacionales e importados.

Además, se incorporarán góndolas específicas para alimentos veganos, vegetarianos, sin gluten y sin lactosa, una categoría que viene ganando espacio dentro de los supermercados brasileños.

Cuántos empleos creará y cuál es el plan de expansión

UnidaSul proyecta que la nueva sucursal genere cerca de 150 puestos de trabajo directos. La cifra corresponde a una estimación vinculada con la puesta en funcionamiento del establecimiento y no significa que todas las vacantes ya se encuentren disponibles.

La tienda de Cidade Baixa forma parte de un plan mucho más amplio. La holding anunció inversiones por R$ 433 millones hasta 2029, destinadas a abrir establecimientos, renovar locales existentes y modernizar sus sistemas de gestión.

De ese total, R$ 350 millones serán utilizados para inaugurar nuevas sucursales de Rissul y Macromix Atacado. Los otros R$ 83 millones se aplicarán en remodelaciones, infraestructura y tecnología.

Durante 2026, la empresa programó cinco aperturas en Rio Grande do Sul. En conjunto, estas operaciones deberían generar más de 670 empleos directos, de acuerdo con las proyecciones oficiales de la compañía.

La estrategia seguirá concentrada en ese estado brasileño. Entre 2027 y 2029, UnidaSul planea mantener un ritmo de cuatro inauguraciones anuales y alcanzar 64 establecimientos para 2030.

La compañía emplea a más de 8.000 personas y registró una facturación anual superior a R$ 3.700 millones. Su objetivo es elevar esa cifra hasta los R$ 6.000 millones anuales hacia 2029, apoyada en la expansión de sus dos principales cadenas.