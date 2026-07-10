El orégano que ya no usas en tu cocina no lo tires, es un tesoro que podés reciclar: es ideal para la limpieza

El orégano es uno de los condimentos más utilizados para dar sabor a distintas preparaciones, pero cuando queda una pequeña cantidad en un frasco o paquete abierto muchas veces termina olvidado durante meses en la cocina . Sin embargo, este ingrediente también puede aprovecharse en tareas domésticas sencillas.

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Una de las alternativas más difundidas consiste en utilizarlo junto con vinagre para ayudar a disminuir los malos olores, especialmente en la cocina, donde suelen acumularse aromas intensos después de cocinar.

Por un lado, el vinagre es conocido por ayudar a neutralizar algunos olores presentes en el ambiente. Por otro, el orégano aporta un aroma intenso que contribuye a generar una sensación de mayor frescura.

Aunque no reemplaza a los productos de limpieza o desinfección, puede utilizarse como complemento de la limpieza cotidiana para mejorar el ambiente de forma simple y económica.

Cómo preparar este ambientador casero

El procedimiento requiere pocos ingredientes y puede realizarse en apenas unos minutos.

Materiales

1 vaso o recipiente de vidrio.

Vinagre.

1 cucharada de orégano seco.

Paso a paso

Llenar el recipiente con vinagre.

Incorporar una cucharada de orégano seco.

Mezclar suavemente para integrar ambos ingredientes.

Colocar el recipiente sobre una superficie elevada, como un estante o la parte superior de la heladera.

Ubicarlo en una zona alta favorece la dispersión del aroma y puede ayudar a disminuir los olores persistentes en la cocina u otros espacios del hogar.

Una alternativa para potenciar el aroma

En ambientes donde los olores son más intensos, algunas personas recurren a una variante que libera el aroma con mayor rapidez.

Consiste en colocar agua y orégano en una olla, llevar la preparación a temperatura caliente y dejar que el vapor se distribuya por el ambiente durante algunos minutos. El calor favorece la liberación de los compuestos aromáticos presentes en la hierba.

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Recomendaciones para utilizar esta mezcla

Para mantener su efecto, se aconseja renovar la preparación cada dos o tres días, ya que el aroma pierde intensidad con el paso del tiempo.

También es importante mantener el recipiente fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes. Si el olor del orégano resulta demasiado fuerte, puede reducirse la cantidad utilizada sin eliminar la función principal que aporta el vinagre para ayudar a neutralizar olores.