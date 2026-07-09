No es ni el caloventor ni la heladera: el mayor consumidor de electricidad en una cocina puede ser un electrodoméstico en el que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría

Un estudio de la OCU revela que la secadora encabeza el gasto eléctrico mensual, superando incluso a equipos que funcionan las 24 horas del día.

Este es el electrodoméstico que más está colaborando para aumentar tu factura de luz.

Durante años, la creencia popular señaló a la heladera o al televisor como los culpables del aumento en la factura de luz. Sin embargo, informes recientes demuestran que un aparato de uso esporádico, como la secadora, lidera el ranking de consumo doméstico, impactando con fuerza en el presupuesto mensual de cada hogar.

Aunque no permanece conectada de forma continua, su demanda de energía por cada ciclo es altísima. Puede generar un gasto muy superior con apenas cuatro usos a la semana, convirtiéndose en el gran enemigo silencioso de la economía doméstica.

El impacto real de la secadora frente a otros equipos La razón de este consumo desmedido reside en la necesidad de generar calor intenso de forma rápida y mantener un movimiento mecánico constante. A diferencia de la heladera, que utiliza un compresor para mantener una temperatura estable, la secadora emplea resistencias eléctricas de gran potencia para evaporar la humedad de las fibras textiles. Este proceso requiere una intensidad de corriente masiva que se refleja de inmediato en el medidor de energía.

Los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios indican que el costo por cada uso de este aparato es significativamente más alto que el de otros dispositivos habituales. En comparación, el lavavajillas y la lavarropas también tienen un peso importante en el hogar, pero ninguno alcanza el impacto económico que supone un ciclo de secado de algodón. Incluso el horno, pese a su potencia, genera un gasto mensual menor debido a que su frecuencia de uso suele ser más baja.

Estrategias para reducir el gasto en la factura Elegir modelos con una clasificación energética eficiente puede representar un ahorro anual considerable. Es fundamental entender que el ahorro no solo depende de cuánto tiempo está encendido un aparato, sino de la potencia que demanda mientras funciona. Otros dispositivos como el aspirador o la plancha demandan menos energía anualmente debido a su uso limitado en el tiempo.

Además del gasto por uso directo, existe un fenómeno de consumo en reposo que suma montos considerables a fin de año. Calderas de gas, altavoces inteligentes y robots aspiradores mantienen un gasto constante solo por permanecer conectados. Desconectar estos equipos cuando no son necesarios y priorizar el secado natural de la ropa son las medidas más efectivas para equilibrar las cuentas del mes.