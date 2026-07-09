9 de julio de 2026 - 17:40

Fácil, rendidora y sin conservantes: la receta ideal para hacer tus propias galletas de chocolate en casa

Aprende a preparar galletas de chocolate caseras con una receta fácil y rápida. Descubrí los ingredientes, el paso a paso y los mejores consejos para un resultado perfecto.

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Por Redacción Por Las Redes

Las galletas de chocolate son un clásico de la repostería y una excelente opción para acompañar el café, el mate o un vaso de leche. Con pocos ingredientes y una receta sencilla, es posible obtener unas galletas con una textura crocante por fuera y un interior suave que conquista a grandes y chicos.

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Además, la masa puede prepararse con anticipación y conservarse en la heladera, lo que permite hornear las galletas cuando aparezca un antojo dulce o se quiera preparar una merienda especial.

Qué hace especial a esta receta

La combinación de chocolate, manteca y azúcar impalpable permite obtener una masa suave, intensa en sabor y muy fácil de trabajar una vez refrigerada.

Otra ventaja es que admite numerosas variantes. Puedes incorporar chips de chocolate, frutos secos, cereales, frutas confitadas o aromatizar la preparación con vainilla, ralladura de naranja, limón, canela o nuez moscada.

Ingredientes

Para preparar aproximadamente 20 galletas necesitarás:

  • 250 gramos de chocolate.
  • 50 gramos de manteca a temperatura ambiente.
  • 100 gramos de azúcar impalpable.
  • 2 huevos a temperatura ambiente.
  • 200 gramos de harina de trigo tamizada.
  • 1 cucharadita de levadura en polvo.
  • 1 cucharada de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.

Cómo hacer galletas de chocolate paso a paso

1. Derretir el chocolate

Funde el chocolate a baño María o en el microondas.

Agrega la manteca junto con la esencia de vainilla y mezcla hasta obtener una preparación homogénea.

2. Batir los huevos

En otro recipiente, bate los huevos junto con el azúcar impalpable hasta que la mezcla aumente de volumen.

Luego incorpora el chocolate derretido y mezcla nuevamente.

3. Incorporar los ingredientes secos

Añade la harina previamente tamizada, la levadura y una pizca de sal.

Mezcla suavemente hasta formar una masa uniforme, sin trabajarla en exceso.

4. Refrigerar la masa

Lleva la masa a la heladera durante al menos 30 minutos o hasta que adquiera una consistencia firme.

Este paso facilita el formado de las galletas y ayuda a que mantengan mejor su forma durante la cocción.

5. Formar y hornear

Forma pequeñas porciones de masa, aplástalas ligeramente y colócalas sobre una placa para horno dejando espacio entre cada una.

Hornea en un horno precalentado a 170 °C durante unos 10 minutos.

Cuando los bordes comiencen a endurecerse, retira las galletas y déjalas enfriar sobre una rejilla.

Consejos para que queden perfectas

  • Utiliza manteca y huevos a temperatura ambiente para obtener una masa más uniforme.
  • Tamiza la harina y el azúcar impalpable para evitar grumos.
  • Si no tienes chips de chocolate, puedes picar una barra de chocolate en trozos pequeños.
  • Cuanto más tiempo repose la masa en la heladera, más fácil será manipularla.
  • Si deseas un interior más tierno, hornea las galletas durante unos 10 minutos. Para una textura más crocante, prolonga la cocción unos minutos más.
  • Usa una bandeja de color claro para evitar que la base se dore demasiado rápido.

Una receta ideal para compartir

Estas galletas de chocolate son una opción perfecta para preparar en familia, especialmente con niños, ya que la masa permite crear diferentes formas y decoraciones.

Además de ser fáciles de hacer, pueden conservarse durante varios días en un recipiente hermético o prepararse con anticipación dejando la masa refrigerada hasta el momento de hornear. Así siempre tendrás una alternativa casera y deliciosa para acompañar cualquier merienda.

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