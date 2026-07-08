8 de julio de 2026 - 18:00

Sin manteca, ni grasa ni azúcar: cómo hacer galletitas de limón húmedas por dentro y crujientes por fuera

Preparar galletitas de limón sin manteca se puede hacer de manera fácil y económica. Necesitas pocos ingredientes para lograr un resultado crocante y muy sabroso.

galletas limón
Por Redacción Por Las Redes

Las galletitas de limón son un clásico de la repostería casera. Aunque tradicionalmente se preparan con manteca, también es posible obtener una textura crocante y un excelente sabor utilizando aceite como materia grasa. Esta versión propone una alternativa simple y económica, ideal para quienes buscan reducir el consumo de manteca o azúcar en casa.

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¿Qué aceite conviene usar?

El aceite de oliva es una de las grasas más saludables para cocinar, aunque su sabor puede resultar intenso en preparaciones dulces.

Por ese motivo, recomienda utilizar aceites de sabor neutro, como:

  • Aceite de girasol.
  • Aceite de maíz.

Ambas opciones permiten conservar el protagonismo del limón sin alterar el sabor final de las galletitas.

Ingredientes

Para preparar unas 20 galletitas aproximadamente necesitarás:

  • 1 huevo.
  • 2 tazas de harina leudante (o harina común con polvo de hornear).
  • ½ taza de azúcar.
  • ¼ de taza de aceite.
  • 1 limón.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer galletitas de limón sin manteca

1. Preparar la mezcla

Batir el huevo junto con el azúcar hasta integrar ambos ingredientes.

Agregar el aceite, la esencia de vainilla, la ralladura de un limón y el jugo de medio limón. Mezclar nuevamente.

2. Incorporar la harina

Añadir la harina tamizada de forma gradual mientras se mezcla con una espátula.

Si la masa queda demasiado seca, incorporar una cucharada de agua. Si está muy húmeda, agregar un poco más de harina hasta obtener una masa suave.

3. Refrigerar

Formar un bollo, envolverlo con papel film o colocarlo dentro de una bolsa apta para alimentos y llevarlo a la heladera durante una hora.

4. Estirar y cortar

Espolvorear harina sobre la mesa de trabajo y estirar la masa hasta dejarla lo más fina posible.

Cortar las galletitas con moldes o utilizando un vaso.

5. Hornear

Distribuir las galletitas sobre una placa previamente engrasada y enharinada.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 minutos, o hasta que comiencen a dorarse ligeramente en la base.

Cómo preparar un glasé de limón

Si deseas darles un acabado más atractivo y potenciar el sabor cítrico, puedes decorarlas con un glasé de limón.

Ingredientes

  • 200 gramos de azúcar impalpable.
  • Jugo de limón, cantidad necesaria.

Preparación

Colocar el azúcar impalpable en un recipiente e incorporar el jugo de limón de a poco, mezclando continuamente hasta obtener una consistencia espesa pero fácil de distribuir sobre las galletitas.

Una vez frías, cubrirlas con el glasé y dejar que se seque completamente antes de servirlas o guardarlas.

Consejos para que queden perfectas

  • Estira la masa bien fina para lograr una textura más crocante.
  • No excedas el tiempo de cocción, ya que continúan endureciéndose al enfriarse.
  • Conserva las galletitas en un recipiente hermético para mantener su frescura durante varios días.
  • Puedes añadir semillas de amapola o un poco de ralladura extra de limón para intensificar el aroma cítrico.
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