Fácil y delicioso: el truco con espaguetis y salchichas que revoluciona las recetas caseras

La técnica requiere atravesar la salchicha con espaguetis crudos antes de hervirlos, permitiendo que la pasta se enrolle perfectamente sobre la carne.

El truco consiste en tener una hilera de espaguetis secos atravesando un lateral de la salchicha. El bloque sólido se sumerge en agua hirviendo hasta que la pasta cede y la carne alcanza la temperatura ideal. Este paso inicial garantiza que ambos ingredientes queden anclados antes de pasar a la fase de ensamblado y horneado.

Una vez que la pasta alcanza el punto de cocción y la salchicha está caliente, se retiran del agua. Los fideos se disponen estirados sobre una superficie de trabajo, formando una hilera plana y paralela al embutido. Sobre esta base de pasta, se aplica una capa delgada de salsa y una lluvia de queso. La salchicha, que conserva los extremos de los fideos en su interior, se coloca en un extremo y se hace rodar hacia adelante con un movimiento firme.

¿Cómo armar el rollo de espagueti y salchicha paso a paso? Enrollar : el movimiento de rotación obliga a los fideos a enrollarse sobre la superficie de la carne, creando una espiral que envuelve el cilindro central. El resultado es un núcleo de carne recubierto por una bobina de pasta, salsa y queso.

: el movimiento de rotación obliga a los fideos a enrollarse sobre la superficie de la carne, creando una espiral que envuelve el cilindro central. El resultado es un núcleo de carne recubierto por una bobina de pasta, salsa y queso. Ensamblar en el pan : este conjunto se deposita dentro de un pan de hot dog previamente preparado con una capa de manteca en su cara interna, para favorecer el dorado.

: este conjunto se deposita dentro de un previamente preparado con una capa de manteca en su cara interna, para favorecer el dorado. Cubrir y hornear: antes de introducir la pieza al calor seco, se añade una cobertura final con más salsa y una porción extra de queso sobre la parte superior. Se lleva al horno hasta que el pan alcanza un tono tostado y el queso se derrite por completo. El procedimiento asegura que la humedad de la salsa quede atrapada entre el pan y la pasta, mientras el exterior mantiene una textura crujiente. La técnica de incrustar el fideo seco inicialmente es lo que permite que la pasta no se desprenda de la carne durante el consumo.