Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para desmontar el vidrio del horno y eliminar toda la grasa

Desmontar los seguros de las bisagras permite retirar el cristal por completo, eliminando las capas de aceite evaporado que se acumulan entre los paneles de vidrio.

Las manchas amarillas en el cristal del horno se producen por la evaporación de grasas durante la cocción de alimentos. Para eliminarlas por completo, no basta con frotar la superficie; es necesario desenganchar los seguros de las bisagras para retirar la puerta y desmontar el panel de vidrio, permitiendo una limpieza integral en solo cinco minutos.

Estas acumulaciones de suciedad aparecen cuando el vapor y el humo cargados de aceite se asientan sobre el vidrio frío. Con el tiempo, los restos de comida pueden quemarse sobre la superficie, dejando marcas oscuras que bloquean la visibilidad hacia el interior del aparato.

¿Cómo desenganchar los seguros de las bisagras del horno? Para comenzar el proceso, se debe abrir la puerta del horno y localizar los ganchos de seguridad situados en las bisagras. Dependiendo del modelo, estos se liberan levantando un pequeño soporte metálico o presionando un seguro lateral. Es fundamental sostener la puerta con una mano durante este paso para evitar que se cierre de forma brusca por la tensión del resorte.

Una vez liberados los seguros, la puerta debe cerrarse hasta la mitad para poder tirar de ella hacia arriba y hacia afuera de sus anclajes. Con la estructura desmontada y apoyada sobre una superficie plana, se accede a la moldura que sujeta el cristal. Muchos modelos cuentan con botones laterales que, al ser presionados, liberan el marco superior; en otros casos, es necesario retirar un par de tornillos con un destornillador común.

¿Cómo limpiar y volver a montar el cristal del horno? El cristal extraído permite una limpieza a fondo de ambos lados, alcanzando incluso las esquinas y los bordes que quedan ocultos cuando la puerta está armada. Los fabricantes suelen recomendar consultar el manual de instrucciones antes del primer desmontaje, ya que la ubicación exacta de los clips de seguridad varía según la marca del electrodoméstico.

Muchos sistemas de sujeción modernos están diseñados para ser manipulados de forma intuitiva. Una vez que la placa de vidrio está limpia, se vuelve a colocar en sus rieles y se presiona la moldura hasta escuchar un clic que confirma el cierre hermético de la ventana antes de reinsertar la puerta en el cuerpo del horno.