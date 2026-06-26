Los frascos de vidrio vacíos pueden reutilizarse para crear farolitos decorativos sin necesidad de cortar el material ni utilizar herramientas complejas. El efecto aparece cuando la luz atraviesa una superficie coloreada o con textura y proyecta un brillo suave alrededor del recipiente .

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Por Redacción Por Las Redes

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La propuesta puede adaptarse a distintos estilos. Los frascos pueden decorarse con figuras, flores secas, papel de colores, pintura translúcida o pequeños recortes. La clave está en no cubrir completamente el vidrio para permitir que la iluminación siga siendo visible .

Para evitar riesgos, la opción más segura es colocar en el interior velas LED a pila o una guirnalda de luces pequeñas . De esta manera, el farolito no genera llama, humo ni temperatura elevada.

Antes de comenzar, conviene elegir frascos sin rajaduras, bordes dañados ni tapas oxidadas. Los recipientes de conservas, mermeladas o salsas suelen funcionar bien después de una limpieza profunda y un secado completo .

El primer paso es sumergir los frascos en agua tibia con detergente durante algunos minutos. La humedad ablanda el papel y facilita retirar la etiqueta sin tener que raspar con demasiada fuerza.

Transformá frascos de vidrio en adorables farolitos decorativos paso a paso para hacerlo vos mismo (3)

Si quedan restos de adhesivo, se pueden eliminar con unas gotas de aceite o alcohol aplicadas sobre un paño. Después hay que lavar nuevamente el recipiente, porque cualquier superficie grasosa puede impedir que la decoración quede bien adherida.

El vidrio debe estar completamente seco antes de continuar. También es importante revisar el borde con la mano y descartar cualquier frasco que presente astillas, grietas o sectores filosos.

Paso a paso para decorar cada farolito

Cortar el papel elegido en tiras, cuadrados o pequeñas figuras. Los fragmentos irregulares producen un efecto similar a un mosaico cuando la luz se enciende desde el interior .

. Mezclar cola vinílica con una pequeña cantidad de agua. Debe quedar fluida, pero no tan líquida como para gotear por toda la superficie.

Aplicar una capa fina de adhesivo sobre una parte del frasco y apoyar los recortes de papel. Pasar el pincel suavemente por encima para eliminar burbujas y arrugas grandes .

. Repetir el proceso alrededor del recipiente, dejando algunos espacios de vidrio sin cubrir. Esas zonas permiten que salgan puntos de luz más intensos.

Dejar secar el frasco en posición vertical. No conviene tocarlo mientras la cola permanece húmeda, porque el papel puede desplazarse o romperse.

Decorar la boca con hilo, cinta o cordón. El nudo debe ser ornamental y no utilizarse para colgar el frasco, salvo que se agregue un soporte resistente diseñado para sostener todo su peso .

. Colocar una vela LED o una pequeña tira de luces a pila. El interruptor debe quedar accesible para encender y apagar el farolito sin desarmar la decoración.