26 de junio de 2026 - 13:15

Desafío matemático: ¿cuánto es (25 × 4 - 20) ÷ (15 + 5)?

Matemática. Resolverla de izquierda a derecha sin separar cada bloque puede llevar a un resultado equivocado.

Desafío matemático ¿cuánto es (25 × 4 - 20) ÷ (15 + 5)
Por Andrés Aguilera

El desafío matemático (25 × 4 - 20) ÷ (15 + 5) combina multiplicación, resta, suma y división dentro de una misma cuenta. Para encontrar la respuesta correcta no alcanza con calcular los números en el orden en que aparecen: primero hay que observar los dos grupos encerrados entre paréntesis.

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Este tipo de ejercicio suele generar respuestas diferentes porque algunos resuelven primero la división, otros avanzan de izquierda a derecha y otros eliminan los paréntesis antes de completar las operaciones internas.

La regla central es clara: todo lo que está dentro de los paréntesis debe resolverse primero. Recién después se realiza la división que conecta ambos resultados.

Desafío matemático ¿cuánto es (25 × 4 - 20) ÷ (15 + 5)

El primer paréntesis tiene dos operaciones

El bloque ubicado a la izquierda es:

25 × 4 - 20

Dentro de ese paréntesis también existe un orden. La multiplicación tiene prioridad sobre la resta, por lo que el primer cálculo es:

25 × 4 = 100

Una vez resuelta la multiplicación, queda:

100 - 20 = 80

Por lo tanto, el valor completo del primer paréntesis es 80. Un error posible sería restar primero 4 menos 20 o sumar números que no están unidos por la misma operación.

El segundo paréntesis es más directo

El grupo ubicado a la derecha es:

15 + 5

En este caso solo hay una suma, por lo que se resuelve de manera inmediata:

15 + 5 = 20

Con los dos paréntesis ya calculados, la expresión original deja de tener varias operaciones y se transforma en una división mucho más sencilla:

80 ÷ 20

La división final revela el resultado

El último paso consiste en dividir 80 por 20:

80 ÷ 20 = 4

Por lo tanto, el resultado correcto del desafío matemático es:

4

La respuesta puede comprobarse mediante la operación inversa. Si 80 dividido por 20 es 4, entonces 4 multiplicado por 20 debe devolver 80:

4 × 20 = 80

La verificación confirma que el procedimiento fue correcto.

El error más común al resolver la cuenta

Una equivocación habitual consiste en observar el ejercicio como una sola línea y comenzar por el primer número. Esa estrategia puede funcionar en cuentas simples, pero falla cuando existen paréntesis y operaciones con distinta prioridad.

También puede aparecer el resultado incorrecto si se calcula 25 por el resultado de todo lo que sigue, como si la expresión fuera:

25 × (4 - 20) ÷ (15 + 5)

Esa no es la cuenta planteada. Los paréntesis originales indican exactamente qué números deben agruparse y dónde termina cada bloque.

El orden correcto que conviene recordar

Para resolver expresiones combinadas, el orden general es:

  • Paréntesis.
  • Potencias y raíces, si aparecen.
  • Multiplicaciones y divisiones.
  • Sumas y restas.

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