El desafío matemático (25 × 4 - 20) ÷ (15 + 5) combina multiplicación, resta, suma y división dentro de una misma cuenta. Para encontrar la respuesta correcta no alcanza con calcular los números en el orden en que aparecen: primero hay que observar los dos grupos encerrados entre paréntesis.
Este tipo de ejercicio suele generar respuestas diferentes porque algunos resuelven primero la división, otros avanzan de izquierda a derecha y otros eliminan los paréntesis antes de completar las operaciones internas.
La regla central es clara: todo lo que está dentro de los paréntesis debe resolverse primero. Recién después se realiza la división que conecta ambos resultados.
Desafío matemático ¿cuánto es (25 × 4 - 20) ÷ (15 + 5)
El primer paréntesis tiene dos operaciones
El bloque ubicado a la izquierda es:
Dentro de ese paréntesis también existe un orden. La multiplicación tiene prioridad sobre la resta, por lo que el primer cálculo es:
25 × 4 = 100
Una vez resuelta la multiplicación, queda:
100 - 20 = 80
Por lo tanto, el valor completo del primer paréntesis es 80. Un error posible sería restar primero 4 menos 20 o sumar números que no están unidos por la misma operación.
El segundo paréntesis es más directo
El grupo ubicado a la derecha es:
15 + 5
En este caso solo hay una suma, por lo que se resuelve de manera inmediata:
15 + 5 = 20
Con los dos paréntesis ya calculados, la expresión original deja de tener varias operaciones y se transforma en una división mucho más sencilla:
80 ÷ 20
La división final revela el resultado
El último paso consiste en dividir 80 por 20:
80 ÷ 20 = 4
Por lo tanto, el resultado correcto del desafío matemático es:
4
La respuesta puede comprobarse mediante la operación inversa. Si 80 dividido por 20 es 4, entonces 4 multiplicado por 20 debe devolver 80:
4 × 20 = 80
La verificación confirma que el procedimiento fue correcto.
El error más común al resolver la cuenta
Una equivocación habitual consiste en observar el ejercicio como una sola línea y comenzar por el primer número. Esa estrategia puede funcionar en cuentas simples, pero falla cuando existen paréntesis y operaciones con distinta prioridad.
También puede aparecer el resultado incorrecto si se calcula 25 por el resultado de todo lo que sigue, como si la expresión fuera:
25 × (4 - 20) ÷ (15 + 5)
Esa no es la cuenta planteada. Los paréntesis originales indican exactamente qué números deben agruparse y dónde termina cada bloque.
El orden correcto que conviene recordar
Para resolver expresiones combinadas, el orden general es:
- Paréntesis.
- Potencias y raíces, si aparecen.
- Multiplicaciones y divisiones.
- Sumas y restas.