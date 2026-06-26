26 de junio de 2026 - 16:00

Cremoso, suave y sencillo de hacer: la receta de chefs profesionales para que el puré de papas quede perfecto

Con una técnica adecuada es posible obtener un puré cremoso, sin grumos y con una consistencia perfecta.

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Por Redacción Por Las Redes

El puré de papa es una de las preparaciones más tradicionales de la cocina y también una de las más simples de elaborar. Aunque muchas personas creen que la receta clave para conseguir una textura suave está en agregar abundante manteca o leche, cocineros argentinos sostienen que el verdadero secreto comienza mucho antes.

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El paso previo que mejora la textura del puré

Antes de comenzar la cocción, conviene pelar las papas, cortarlas en cubos de tamaño similar y dejarlas reposar entre 10 y 20 minutos en un recipiente con agua. Este procedimiento permite eliminar parte del almidón superficial, lo que favorece un puré más uniforme, menos pegajoso y con una textura mucho más agradable.

Una vez transcurrido ese tiempo, es importante desechar esa agua, enjuagar nuevamente las papas y colocarlas a hervir en agua limpia. La cocción debe realizarse a fuego moderado hasta que estén completamente tiernas. Al finalizar, lo recomendable es escurrirlas de inmediato para evitar que absorban más agua de la necesaria y se pasen de cocción. Reservar una pequeña cantidad del agua del hervor puede resultar útil si luego se necesita ajustar la consistencia del puré.

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La técnica que marca la diferencia

El momento de pisar las papas es el que determina gran parte del resultado final. Los especialistas aconsejan utilizar una prensa para papas o el clásico pisapapas y trabajar con movimientos lentos y constantes hasta eliminar completamente los grumos.

Evitar el uso de procesadoras o licuadoras también resulta importante, ya que ese tipo de herramientas suele romper en exceso la estructura de la papa y libera más almidón, lo que genera una textura elástica y pegajosa.

Cuándo incorporar la manteca y el huevo

La manteca, la leche o incluso el huevo ayudan a aportar mayor cremosidad, pero deben agregarse mientras el puré todavía está caliente. De esa forma, la papa absorbe mejor los ingredientes y la preparación adquiere una textura más suave y homogénea.

En esta receta, la manteca y el huevo se incorporan inmediatamente después de pisar las papas y luego se mezclan hasta integrar todos los ingredientes de manera uniforme.

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Ingredientes

  • 4 papas grandes.
  • Sal a gusto.
  • 1 huevo.
  • 2 cucharadas de manteca.

Paso a paso

1. Preparar las papas

- Pelar las papas y cortarlas en cubos.

- Dejarlas en agua entre 10 y 20 minutos.

- Escurrirlas y enjuagarlas con agua limpia.

2. Cocinar

- Hervir las papas en agua nueva.

- Agregar sal a gusto.

- Cuando estén tiernas, retirarlas del fuego y colarlas de inmediato.

- Reservar una pequeña cantidad del agua de cocción.

3. Preparar el puré

- Pisar las papas hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos.

- Incorporar la manteca y el huevo mientras el puré permanece caliente.

- Mezclar hasta conseguir una textura cremosa y homogénea.

- Servir de inmediato.

Tiempo de preparación

  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Tiempo total de elaboración: 30 minutos.

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