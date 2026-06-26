Cremoso, suave y sencillo de hacer: la receta de chefs profesionales para que el puré de papas quede perfecto

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El puré de papa es una de las preparaciones más tradicionales de la cocina y también una de las más simples de elaborar. Aunque muchas personas creen que la receta clave para conseguir una textura suave está en agregar abundante manteca o leche, cocineros argentinos sostienen que el verdadero secreto comienza mucho antes.

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Antes de comenzar la cocción, conviene pelar las papas, cortarlas en cubos de tamaño similar y dejarlas reposar entre 10 y 20 minutos en un recipiente con agua. Este procedimiento permite eliminar parte del almidón superficial , lo que favorece un puré más uniforme, menos pegajoso y con una textura mucho más agradable.

La regla del no desperdiciar: una receta fácil y rápida para hacer cuando sobra puré de papas.

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Una vez transcurrido ese tiempo, es importante desechar esa agua, enjuagar nuevamente las papas y colocarlas a hervir en agua limpia. La cocción debe realizarse a fuego moderado hasta que estén completamente tiernas . Al finalizar, lo recomendable es escurrirlas de inmediato para evitar que absorban más agua de la necesaria y se pasen de cocción. Reservar una pequeña cantidad del agua del hervor puede resultar útil si luego se necesita ajustar la consistencia del puré.

El momento de pisar las papas es el que determina gran parte del resultado final . Los especialistas aconsejan utilizar una prensa para papas o el clásico pisapapas y trabajar con movimientos lentos y constantes hasta eliminar completamente los grumos.

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Evitar el uso de procesadoras o licuadoras también resulta importante , ya que ese tipo de herramientas suele romper en exceso la estructura de la papa y libera más almidón, lo que genera una textura elástica y pegajosa.

Cuándo incorporar la manteca y el huevo

La manteca, la leche o incluso el huevo ayudan a aportar mayor cremosidad, pero deben agregarse mientras el puré todavía está caliente. De esa forma, la papa absorbe mejor los ingredientes y la preparación adquiere una textura más suave y homogénea.

En esta receta, la manteca y el huevo se incorporan inmediatamente después de pisar las papas y luego se mezclan hasta integrar todos los ingredientes de manera uniforme.

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Ingredientes

4 papas grandes.

Sal a gusto.

1 huevo.

2 cucharadas de manteca.

Paso a paso

1. Preparar las papas

- Pelar las papas y cortarlas en cubos.

- Dejarlas en agua entre 10 y 20 minutos.

- Escurrirlas y enjuagarlas con agua limpia.

2. Cocinar

- Hervir las papas en agua nueva.

- Agregar sal a gusto.

- Cuando estén tiernas, retirarlas del fuego y colarlas de inmediato.

- Reservar una pequeña cantidad del agua de cocción.

3. Preparar el puré

- Pisar las papas hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos.

- Incorporar la manteca y el huevo mientras el puré permanece caliente.

- Mezclar hasta conseguir una textura cremosa y homogénea.

- Servir de inmediato.

Tiempo de preparación