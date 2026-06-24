24 de junio de 2026 - 10:12

Mochi de mango con 3 ingredientes: la receta japonesa para hacer en microondas en 3 minutos

Esta preparación utiliza puré de fruta natural y harina de arroz glutinoso para lograr una masa elástica y brillante, sin necesidad de lácteos ni aditivos industriales.

Esta es la forma más fácil de preparar mochi de mango.&nbsp;

Esta es la forma más fácil de preparar mochi de mango. 

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Por Sofía Serelli

Los mochi de mango son una opción ligera y tropical para quienes buscan un dulce artesanal sin complicaciones técnicas. Con solo tres ingredientes básicos, es posible recrear la característica textura elástica de la pastelería japonesa en casa. Este postre es naturalmente libre de gluten y apto para dietas veganas.

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El secreto de su consistencia reside en la harina de arroz glutinoso. Aunque su nombre pueda generar confusión, no contiene gluten; se trata de una variedad de arroz que se vuelve pegajosa y traslúcida al cocinarse. Al mezclarla con puré de mango maduro, se obtiene un color intenso y un aroma frutal sin recurrir a saborizantes.

¿Qué ingredientes necesitás para hacer mochi de mango?

La base requiere productos específicos para garantizar que la masa sea maleable y no se rompa durante el formado.

  • 130 g de harina de arroz glutinoso
  • 190 g de puré de mango natural
  • 50 g de azúcar
  • Almidón de maíz o fécula de papa para manipular la masa
  • Coco rallado opcional para el acabado final
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¿Cómo hacer mochi de mango en microondas paso a paso?

El método más eficiente es el uso del microondas, aunque también se puede utilizar una vaporera durante 15 o 20 minutos si se prefiere una técnica tradicional.

  1. Mezclar en un bol resistente al calor la harina, el puré de mango y el azúcar hasta obtener una masa lisa y sin grumos.
  2. Cubrir el recipiente con película apta para cocina y calentar a máxima potencia durante 2 minutos.
  3. Remover el compuesto con una espátula ligeramente húmeda para homogeneizar el calor.
  4. Cocinar por un minuto adicional hasta que la masa se vuelva lúcida y pegajosa.
  5. Dejar enfriar durante 10 minutos antes de proceder al corte.
  6. Transferir a una superficie con almidón, cortar en cuadrados o formar bolitas y pasar por coco rallado si se desea.
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¿Cómo conservar los mochi de mango?

El mango debe estar muy maduro para asegurar el dulzor adecuado, lo que permite incluso reducir la cantidad de azúcar de la receta original. Para conservarlos, se utiliza un recipiente hermético a temperatura ambiente por dos días o en la heladera hasta por cinco días. En caso de enfriarse demasiado, un golpe de calor de 10 segundos en el microondas les devuelve su elasticidad inicial.

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