Expertos advierten qué tan peligroso es calentar agua y leche en el microondas

Calentar una taza de agua para preparar una infusión o entibiar leche en el microondas parece una tarea completamente segura. La rapidez y comodidad de estos electrodomésticos los han convertido en opciones indispensables en la cocina. Sin embargo, los especialistas advierten que algunos líquidos pueden comportarse de forma inesperada cuando se calientan mediante este sistema.

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El riesgo no siempre resulta evidente a simple vista. Un recipiente puede parecer tranquilo, sin burbujas ni señales de ebullición, y aun así alcanzar temperaturas capaces de generar quemaduras graves. Este fenómeno ha sido estudiado durante años por organismos de seguridad alimentaria y fabricantes de electrodomésticos.

El calentamiento desigual provoca un riesgo adicional debido a la formación de puntos calientes.

Los microondas funcionan mediante radiación electromagnética que pone en movimiento las moléculas de agua presentes en los alimentos y líquidos. Ese movimiento genera calor y permite elevar rápidamente la temperatura.

Sin embargo, cuando se calienta agua en recipientes muy lisos, puede producirse un fenómeno conocido como sobrecalentamiento. Según explica la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) , el líquido puede superar los 100 °C sin mostrar el típico hervor que normalmente indica que alcanzó su punto de ebullición.

Esto ocurre porque, en determinadas condiciones, no existen suficientes puntos donde puedan formarse burbujas de vapor. Como consecuencia, el agua permanece aparentemente estable aunque acumula una gran cantidad de energía térmica.

donde puedan formarse burbujas de vapor. Como consecuencia, el permanece aparentemente aunque acumula una gran cantidad de El problema aparece cuando el recipiente se mueve, se introduce una cuchara o se agrega algún ingrediente. Ese pequeño cambio puede desencadenar una liberación repentina de vapor que provoca una ebullición explosiva y salpicaduras violentas.

se introduce una o se Ese pequeño cambio puede desencadenar una que provoca una y Las quemaduras derivadas de este fenómeno pueden afectar manos, rostro y otras zonas expuestas. Por esa razón, los expertos recomiendan no juzgar la temperatura de un líquido únicamente por su apariencia.

derivadas de este fenómeno pueden afectar y otras Por esa razón, los expertos recomiendan no juzgar la temperatura de un líquido únicamente por su apariencia. Algunas partículas, como azúcar, café instantáneo o posos de café, pueden favorecer la formación gradual de burbujas y reducir parcialmente el riesgo.

bebidas en el microondas Tras retirar el recipiente, conviene remover nuevamente el contenido y comprobar cuidadosamente la temperatura. WEB

Por qué la leche presenta riesgos adicionales, especialmente para los bebés

La leche también depende de precauciones especiales cuando se calienta en un microondas. A diferencia de otros métodos de calentamiento, este sistema no distribuye el calor de forma uniforme en todo el líquido.

Como resultado, pueden generarse zonas extremadamente calientes junto a otras que permanecen tibias. Estos llamados "puntos calientes" representan un riesgo importante, especialmente en la alimentación infantil.

junto a Estos llamados representan un riesgo importante, especialmente en la alimentación infantil. Los organismos sanitarios desaconsejan calentar biberones o fórmulas para bebés en el microondas debido a que el contenido puede alcanzar temperaturas capaces de provocar quemaduras en la boca y la garganta del niño aunque el envase parezca estar a una temperatura adecuada.

Cómo reducir los riesgos al calentar líquidos en el microondas

Aunque el microondas puede utilizarse de forma segura, los expertos aconsejan seguir algunas medidas preventivas para minimizar los riesgos.

Una de las recomendaciones más importantes consiste en remover el líquido antes de comenzar el calentamiento y volver a hacerlo aproximadamente a mitad del proceso. Esto ayuda a distribuir mejor la temperatura y reduce la posibilidad de sobrecalentamiento localizado. También se aconseja dejar reposar el recipiente durante al menos 20 segundos después de finalizar el calentamiento. Este tiempo permite estabilizar la temperatura antes de manipular el líquido.

bebidas en el microondas WEB

Calentar agua o leche en el microondas no es necesariamente peligroso, pero sí necesita ciertas precauciones que a veces se desconocen. El sobrecalentamiento puede provocar salpicaduras repentinas y quemaduras incluso cuando el líquido parece tranquilo.