Ver un paño blanco colgado de la ventanilla de un auto en plena ruta puede llamar la atención porque parece un detalle improvisado. Sin embargo, en varios contextos viales se utiliza como una señal informal de asistencia cuando un vehículo quedó averiado o detenido.

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La idea es simple: si el conductor no puede seguir, deja una tela visible para advertir que el auto tiene un problema y que puede necesitar ayuda. No reemplaza las balizas, pero funciona como un mensaje visual rápido para otros conductores, asistencia vial o autoridades.

El paño blanco suele indicar que el vehículo tuvo una falla mecánica , una pinchadura, sobrecalentamiento o algún problema que obligó a detener la marcha. También puede usarse cuando la persona tuvo que alejarse del auto para pedir ayuda.

En manuales de conducción y guías de seguridad vial de algunos lugares se recomienda atar una tela blanca en la antena, la manija o una zona visible del auto, además de levantar el capot si el vehículo está averiado.

Un error común es creer que el paño blanco evita multas, remolques o controles. En realidad, solo funciona como señal de alerta . Si el auto queda mal estacionado, ocupa la banquina de manera peligrosa o permanece demasiado tiempo detenido, puede ser removido.

Qué significa ver un paño blanco colgado de la ventanilla de un auto aleatorio en medio de la ruta

Por eso, si un vehículo queda en la ruta, lo primero es ubicarlo lo más lejos posible del tránsito, encender las balizas, colocar los elementos reglamentarios y pedir asistencia. El paño blanco puede complementar esas medidas, pero no reemplazarlas.

Qué conviene hacer si se ve uno en la ruta

Al ver un auto con un paño blanco, lo más prudente es reducir la velocidad sin frenar de golpe. Puede haber una persona cerca del vehículo, una puerta abierta o maniobras de asistencia en curso.

Si la situación parece peligrosa, conviene dar aviso a la asistencia vial o a la autoridad correspondiente de la zona. Detenerse solo es recomendable si hay condiciones seguras, buena visibilidad y espacio suficiente para no generar otro riesgo.