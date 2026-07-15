15 de julio de 2026 - 12:45

La psicología dice que las personas que siempre vuelven a comprobar si cerraron el auto suelen compartir este rasgo cognitivo

La psicología explica cómo la memoria y un rasgo cognitivo influyen en este hábito cotidiano.

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Por Ignacio Alvarado

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A casi todos les ocurrió alguna vez. Después de activar el cierre centralizado aparece una pequeña duda: "¿Lo cerré realmente o solo pensé que lo hice?".

Entonces llega la necesidad de confirmar.

Qué dice la psicología sobre este rasgo cognitivo

Los especialistas explican que este comportamiento suele vincularse con la llamada memoria prospectiva, un sistema del cerebro encargado de recordar acciones futuras o recién realizadas.

Cuando una tarea cotidiana se vuelve completamente automática, el cerebro dedica muy poca atención consciente a registrarla.

Como consecuencia, unos segundos después puede resultar difícil recordar si realmente ocurrió o simplemente se imaginó.

No se trata de olvidar.

Se trata de que la acción fue tan rutinaria que casi no dejó una huella consciente.

La memoria necesita pequeñas confirmaciones

La psicología sostiene que muchas personas compensan esa falta de registro mediante una breve comprobación.

Mirar nuevamente el auto, tocar la manija o verificar el destello de las luces permite cerrar mentalmente la acción y eliminar la incertidumbre.

También sucede con otros hábitos cotidianos.

Por ejemplo:

  • volver a revisar si se apagó una hornalla;
  • comprobar que la puerta quedó cerrada;
  • confirmar que se envió un correo importante.

Todos responden a un mecanismo muy parecido.

La carga mental también influye

Cuando el cerebro procesa muchas tareas simultáneamente, resulta más difícil registrar pequeños actos automáticos.

Trabajo, horarios, pendientes y preocupaciones consumen recursos cognitivos.

Eso aumenta la necesidad de realizar verificaciones rápidas.

No porque exista un problema.

Simplemente porque la atención está repartida entre múltiples actividades.

Un hábito más común de lo que parece

La psicología explica que volver a comprobar si el auto quedó cerrado forma parte del funcionamiento normal de la memoria en la mayoría de las personas. Es una pequeña confirmación que ayuda al cerebro a reducir la incertidumbre y continuar con otras tareas sin seguir pensando en aquello que ya hizo.

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