12 de julio de 2026 - 17:10

La psicología revela las capacidades cerebrales que siguen creciendo después de los 60 años

Para la psicología, el cerebro no declina con la edad. Algunas capacidades tienen su pico pasados los 60 años.

La psicología muestra una transformación y no una decadencia con el paso de los años.

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Por Lucas Vasquez

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El vocabulario sigue expandiéndose hasta los 60 años o más. La inteligencia acumulada, que incluye el conocimiento y la capacidad de aplicarlo, puede seguir creciendo hasta los 70. La regulación emocional mejora a través de la mediana edad. Estos no son datos anecdóticos: son resultados de estudios longitudinales con miles de participantes seguidos durante décadas. El cerebro que envejece no es una versión deteriorada del cerebro joven. Es una versión distinta, con fortalezas diferentes.

La imagen no presenta un declive.

La imagen no presenta un declive.

La distinción que cambia todo: inteligencia fluida vs. inteligencia cristalizada

Para entender lo que realmente pasa con el cerebro a lo largo de la vida, hay que distinguir dos tipos de inteligencia que tienen trayectorias completamente opuestas.

  • La inteligencia fluida es la capacidad de razonar ante problemas nuevos, detectar patrones y procesar información rápidamente. Tiende a alcanzar su pico en la temprana adultez, alrededor de los 20 a 30 años, y luego declina de manera gradual. Es la velocidad con que el cerebro resuelve algo que nunca vio antes.
  • La inteligencia cristalizada, en cambio, es el almacén de conocimiento acumulado, vocabulario, comprensión profunda y la capacidad de aplicar lo aprendido. Esta no solo no declina con la edad: sigue creciendo. Mientras datos de tests de IQ anteriores sugerían que el vocabulario alcanzaba su pico hacia los 40 años, nuevos datos de estudios más amplios mostraron un pico más tardío, en los 60 o incluso 70 años.

Los investigadores atribuyen esto a mayor educación, trabajos que requieren lectura constante y más oportunidades de estimulación intelectual para las personas mayores.

En términos prácticos: un cerebro de 65 años puede ser significativamente más lento para resolver un problema nuevo que nunca vio, pero puede ser mucho más efectivo para navegar situaciones complejas donde la experiencia acumulada es el factor determinante.

El "efecto de compensación en la mediana edad": predicción vs. velocidad

Uno de los hallazgos más interesantes de la investigación reciente en psicología cognitiva del envejecimiento es lo que se denominó el "efecto de compensación en la mediana edad": el pensamiento más lento pero más deliberado de los adultos mayores se equilibra con su sabiduría acumulada y madurez emocional.

Un estudio publicado en 2025 que analizó datos de grandes investigaciones publicadas sobre capacidades cognitivas, rasgos de personalidad, inteligencia emocional, alfabetización financiera, razonamiento moral y otras capacidades psicológicas encontró que entre los 40 y los 65 años, los adultos típicamente exhiben la mejor combinación de inteligencia, estabilidad y capacidad de toma de decisiones.

Regulación emocional: la capacidad que más mejora con la edad

Si hay un área donde la investigación psicológica es más consistente en sus hallazgos, es la regulación emocional. La capacidad de manejar el estrés, mantener la calma bajo presión y mostrar resiliencia generalmente aumenta desde la adultez temprana a través de la mediana edad, haciendo a los adultos mayores más confiables y tranquilos que los adultos jóvenes.

La inteligencia emocional (la habilidad de leer y gestionar emociones propias y ajenas) alcanza su pico alrededor de los 40 años, según la investigación actual. Y la estabilidad emocional y la responsabilidad siguen mejorando hasta bien entrada la mediana edad.

Cada factor significa un desarrollo diferente de la trayectoria.

Cada factor significa un desarrollo diferente de la trayectoria.

Los "SuperAgers": el cerebro que desafía incluso las expectativas revisadas

Hay un grupo que la investigación viene estudiando durante más de 25 años en Northwestern University: los llamados "SuperAgers", personas mayores de 80 que mantienen una memoria comparable a la de personas 30 años más jóvenes. Estos individuos desafían consistentemente la creencia de que el declive cognitivo es inevitable con la edad.

Lo que diferencia a los SuperAgers no es solo genética

También hay rasgos de estilo de vida y personalidad que los investigadores identificaron: son altamente sociales y extrovertidos, se mantienen mentalmente activos y tienen características cerebrales que resisten o se adaptan a los cambios relacionados con el envejecimiento.

El cerebro que envejece no es un cerebro que falla. Redirige sus recursos hacia diferentes fortalezas: menos velocidad de procesamiento, más vocabulario y comprensión profunda; menos facilidad para lo completamente nuevo, más eficiencia para reconocer patrones en lo conocido; menos impulsividad, más capacidad de regulación emocional.

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