9 de julio de 2026 - 18:25

Las personas que se mantienen felices y realizadas después de los 60 han adoptado estos 5 hábitos

La psicología coincide en que ciertos hábitos cotidianos ayudan a disfrutar una vida más plena después de los 60 y fortalecen el bienestar de las personas.

Existen hábitos que mejoran la calidad de vida en las personas cuando pasan los 60 años.

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Lejos de fórmulas mágicas, estas costumbres se relacionan con la forma de pensar y de vivir. El psiquiatra Loren A. Olson, en un artículo publicado en Psychology Today, destaca que la experiencia acumulada suele ayudar a enfocarse en lo verdaderamente importante y a disfrutar más del presente.

A esta edad es indispensable la importancia de aceptar los cambios y encontrar un propósito.

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Practican la gratitud todos los días

Uno de los rasgos más comunes es la capacidad de valorar las pequeñas cosas. Agradecer un momento agradable, una conversación o un gesto cotidiano favorece una actitud más positiva frente a la vida. Incluso escribir cada día algunos motivos de agradecimiento puede ayudar a desarrollar este hábito y reducir el foco en las preocupaciones.

Viven el presente

Las personas que mantienen un mayor bienestar suelen evitar quedarse atrapadas en los errores del pasado o en la incertidumbre del futuro.

En cambio, procuran concentrarse en el aquí y ahora, disfrutando cada experiencia con mayor atención. La práctica de la atención plena también puede contribuir a reducir el estrés y aumentar la satisfacción personal.

Cuidan sus relaciones personales

Diversas investigaciones muestran que mantener vínculos sólidos con familiares y amigos influye directamente en la felicidad. Compartir tiempo de calidad, escuchar a los demás y fortalecer las relaciones genera una mayor sensación de pertenencia y apoyo emocional, aspectos fundamentales en cualquier etapa de la vida.

Pequeñas acciones diarias, construyen una etapa más plena y satisfactoria.

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Aceptan que la vida cambia constantemente

Con el paso de los años, muchas personas aprenden que resistirse a los cambios solo genera frustración. En cambio, quienes se adaptan con mayor flexibilidad suelen atravesar las nuevas etapas con menos estrés. Ver cada transformación como una oportunidad para seguir creciendo favorece una actitud más positiva.

Buscan un sentido en su vida cotidiana

Las personas realizadas suelen dedicar tiempo a actividades que consideran valiosas, ya sea colaborar con otros, desarrollar un pasatiempo, aprender algo nuevo o compartir tiempo con sus seres queridos. Tener un propósito fortalece la motivación y ayuda a mantener una mirada optimista sobre el futuro.

La felicidad después de los 60 no depende únicamente de la salud o de las circunstancias personales. Solo hay que aprender de los detalles que señala la investigación durante el día a día.

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