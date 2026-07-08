8 de julio de 2026 - 18:25

Las personas que duermen con mascotas en la cama poseen 4 hábitos positivos en el día a día

Las personas que comparten la cama con perros o gatos pueden reflejar rasgos emocionales y hábitos cotidianos vinculados al bienestar y relaciones personales.

Algunas personas comparten su lugar de descanso con las mascotas como punto de apoyo.

Algunas personas comparten su lugar de descanso con las mascotas como punto de apoyo.

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Por Lucas Vasquez

Dormir con una mascota es una costumbre muy común en muchos hogares, aunque suele generar opiniones divididas. Mientras algunas personas prefieren mantener ese espacio solo para ellas, otras disfrutan de compartir la cama con su perro o gato. La psicología señala que este hábito puede estar relacionado con ciertas características positivas de la personalidad.

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Más allá del cariño hacia los animales, especialistas sostienen que este tipo de vínculo suele reflejar formas de actuar que también aparecen en la vida cotidiana. La empatía, la confianza y la búsqueda de bienestar emocional son algunos de los aspectos que suelen destacarse en quienes eligen descansar junto a sus mascotas.

Compartir el descanso con una mascota puede convertirse en una experiencia agradable.

Compartir el descanso con una mascota puede convertirse en una experiencia agradable.

Empatía emocional: una conexión que también se refleja con las personas

Dormir junto a una mascota suele estar asociado con una gran capacidad para comprender las emociones de otros. Quienes establecen este tipo de vínculo generalmente desarrollan una sensibilidad especial hacia las necesidades ajenas y muestran mayor disposición para brindar apoyo cuando alguien atraviesa un momento difícil.

La psicología y el sitio Sleep Foundation explica que la convivencia cercana con animales favorece conductas de cuidado, paciencia y atención constante. Estas cualidades suelen trasladarse a las relaciones familiares, de pareja y de amistad.

Además, muchas personas que duermen con sus mascotas valoran el contacto físico como una forma de expresar afecto y fortalecer los vínculos. Esa cercanía diaria puede convertirse en una muestra de confianza mutua que también influye en la forma de relacionarse con quienes las rodean.

Este hábito fortalece el vínculo afectivo y aporta una mayor sensación de calma en la rutina diaria.

Este hábito fortalece el vínculo afectivo y aporta una mayor sensación de calma en la rutina diaria.

Cuatro hábitos positivos que suelen compartir las personas

Aunque cada persona es diferente, la psicología identifica algunas conductas que aparecen con frecuencia en quienes disfrutan de dormir junto a sus mascotas:

  • Empatía emocional profunda: suelen comprender con facilidad las emociones de los demás y ofrecer apoyo cuando es necesario.
  • Vínculo afectivo y confianza: construyen relaciones basadas en la cercanía, el respeto y la seguridad emocional.
  • Reducción del estrés y la ansiedad: buscan actividades y rutinas que favorezcan la calma y el bienestar, aprovechando el efecto relajante del contacto con sus animales.
  • Seguridad y confort: valoran los ambientes que transmiten tranquilidad y protección, tanto para ellos como para quienes comparten su hogar.

Estos hábitos no significan que todas las personas que duermen con mascotas tengan exactamente las mismas características, pero sí muestran patrones que distintos especialistas han observado en este tipo de convivencia.

Cuando se respetan estos cuidados, compartir el descanso con una mascota puede convertirse en una experiencia agradable que fortalece el vínculo afectivo y aporta una mayor sensación de calma en la rutina diaria.

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