Cuánto cuesta un almuerzo para 2 personas en Manolo en julio 2026

Con precios actualizados para las vacaciones de invierno, comer en el clásico marplatense requiere un promedio de $45.000 por persona para un menú completo.

El almuerzo en Manolo durante julio de 2026 se mantiene como una experiencia central del invierno en Mar del Plata. Con una carta que ajustó sus valores recientemente, una pareja debe calcular un gasto base que contemple la abundancia característica de sus platos y la variedad de opciones disponibles en el salón de la calle Rivadavia.

Precios actualizados para las vacaciones de invierno Para este receso invernal, los valores en la carta reflejan un incremento en los insumos básicos de la cocina. Las milanesas, el plato más solicitado por los turistas, oscilan hoy entre los $20.000 y los $33.000 dependiendo de la complejidad de la preparación y los agregados. Si el comensal opta por otros cortes de carnes o variedades de pollo, el rango de precios se amplía, partiendo desde los $20.000 hasta alcanzar los $42.000 en las opciones más elaboradas.

El acompañamiento indispensable, la porción de papas fritas, se ubica en los $10.600. En cuanto a la hidratación, las bebidas presentan una brecha importante según la elección: las opciones más simples arrancan en $3.900, mientras que algunas bebidas especiales o de mayor tamaño pueden llegar a los $9.100. Considerando un almuerzo compartido que incluya dos platos principales de rango medio, una porción de papas y dos bebidas, el costo total para dos personas se sitúa aproximadamente en los $90.000.

Logística de atención y sucursales disponibles Debido a la gran demanda de las vacaciones de julio, es fundamental considerar los tiempos de ingreso. El sistema de atención sigue siendo estrictamente por orden de llegada, sin posibilidad de realizar reservas telefónicas previas. El local central de Rivadavia 2371 opera en un horario extendido de 8:00 a 1:00 de la madrugada, lo que permite escalonar las visitas fuera de las horas pico de almuerzo y cena para evitar las filas en la vereda.