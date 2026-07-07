La inteligencia artificial predijo el resultado de Argentina vs. Egipto y sorprendió con el papel de Messi

El modelo matemático anticipa que el marcador recién se abrirá cerca del final del primer tiempo con una genialidad de Lionel Messi en una ejecución de tiro libre.

La Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Tras superar con dificultad a Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni busca asegurar su lugar entre los mejores ocho del mundo. Las predicciones de la inteligencia artificial coinciden en un triunfo albiceleste sin necesidad de prórroga.

El encuentro se disputará a las 13:00 en el Mercedes-Benz Stadium, donde Argentina llega con una probabilidad de victoria del 72% según los modelos de inteligencia artificial que mantienen un registro impecable de aciertos en este certamen. El conjunto egipcio viene de eliminar a Australia en una definición por penales y arrastra un legado de solidez defensiva que dificulta la anotación de sus rivales.

El peligro latente de Mohamed Salah y el desgaste táctico en Atlanta La propuesta táctica del conjunto nacional se centrará en la gestión de la posesión para intentar derribar el bloque bajo de Egipto, evitando el desgaste innecesario en un clima de alta exigencia. Lionel Scaloni confirmó la titularidad de Leandro Paredes para este compromiso, buscando un eje de distribución que permita circular el balón con paciencia ante un oponente que cederá el terreno para apostar exclusivamente a las transiciones rápidas.

El análisis técnico advierte que Egipto representa una amenaza constante mediante la verticalidad de Omar Marmoush y la jerarquía individual de Mohamed Salah. Se proyecta que el delantero del Liverpool podría exigir la intervención de Emiliano Martínez a través de contragolpes aislados, aprovechando los espacios que Argentina deje descubiertos en su vocación ofensiva por romper el empate inicial.

Messi de tiro libre y Álvarez de contra definirán el pasaje a cuartos El desarrollo del partido muestra una primera parte de mucha fricción donde la superioridad técnica argentina será el factor determinante para destrabar el marcador. El algoritmo estima que "el marcador recién se abrirá cerca del final del primer tiempo gracias a una genialidad de Messi". En el complemento, la fatiga acumulada de los defensores africanos facilitará el escenario para que la delantera nacional encuentre espacios libres.