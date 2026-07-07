En un año se duplicaron los ciberdelitos sexuales contra menores de edad en Mendoza

Las situaciones de bullying entre adolescentes apelando a la alteración de imágenes con inteligencia artificial es un tema que inquieta, genera severas consecuencias y ya se habla de ciberdelito . Más grave aún es el hecho de que en Mendoza se esté registrando un alarmante incremento de denuncias de estos hechos en situaciones de bullying .

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Así lo reflejan noticias al respecto y alertó el Ministerio Público Fiscal (MPF), que advirtió que este tipo de casos se consideran delitos contra la integridad sexual. Según los registros, en tan solo un año, la cantidad de víctimas se duplicó y más. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y el INDEC, refieren que las víctimas de ciberdelitos sexuales vinculados a menores pasaron de 247 en 2024 a 610 en 2025 . Esto es un aumento de 146% y Mendoza es una de las provincias con mayor incremento.

Se trata de hechos en los que, apelando al uso de la inteligencia artificial, se altera una foto con la imagen de una persona para ubicarla en una situación con contenido sexual. Pueden ser imágenes tomadas de perfiles o redes sociales, a las que hoy no es tan difícil acceder.

La situación ha puesto en alerta a las autoridades y la Justicia. “ El MPF ha registrado un incremento de denuncias en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual por parte de víctimas (tanto varones como niñas y adolescentes de ambos sexos) que han sufrido bullying en el ámbito escolar por este motivo, con un grave impacto registrado en su salud mental”, se advirtió desde el área.

Inteligencia artificial y ciberdelito: el bullying con imágenes alteradas mediante IA es un fenómeno en alza que preocupa a las autoridades.

En ese marco, resaltó que hay que considerar que esta acción se encuadra en lo que se considera producción y difusión de Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (M.A.S.N.N.A) y Material de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (M.E.S.N.A), lo cual es un delito.

Los datos del ciberdelito sexual

Las estadísticas dejan a Mendoza en tercer lugar en cuanto al incremento, detrás de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el aumento fue de 240% y de Jujuy, con un sorprendente 557% donde los casos pasaron de 17 a 112. Es que las cantidades netas hay que verlas a la luz de la población de cada jurisdiccion para entender su impacto.

Si se toma el número de víctimas neto, Mendoza es la provincia con mayor cantidad de víctimas y por lejos, ya que es seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde en 2025 se registraron 190, y en tercer lugar queda también muy lejos la provincia de Buenos Aires con 131 víctimas.

A nivel nacional, la cantidad de víctimas pasó de 848 en 2024 a 1476 en 2025. Si se considera la tasa, es decir, la incidencia cada 100.000 habitantes, Mendoza también aparece como la provincia con mayor impacto, ya que alcanza a 29,8 cada 100.000 personas en 2025. El promedio nacional de 2025 fue de 3,2 cada 100,000 habitantes. La variación interanual en el crecimiento de casos a nivel país fue de 73,7%, la mitad que la provincial.

Una nueva forma de bullying

Daniela Chaler, Jefa de Fiscales de Delitos contra la Integridad Sexual y Flavio D'Amore, Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual analizaron este escenario e hicieron duras advertencias sobre las consecuencias.

Explicaron que el aumento es algo generalizado que se ve en Argentina y en el resto del mundo y está empujado por la mayor utilización de la IA. Señalaron que es como una moda, que ven reflejada en la cantidad y calidad de los hechos, pero sobre todo asociada a una especie de nuevo fenómeno que es su uso para hacer bullying en grupos de niños y adolescentes. Señalaron que suelen creer que es una garcía, ya hasta quizás no alcanzan a entender la magnitud del hecho y las graves consecuencias que puede tener para las víctimas. Los chicos expuestas a este tipo de hechos sufren una grave humillación que afecta su salud mental a tal punto que llegan a autolesionarse.

Las situaciones de bullying entre adolescentes apelando a la alteración de imágenes con inteligencia artificial es un tema que inquieta

“Antes era, por ejemplo, la toma de fotografías de niños en situaciones de abuso sexual, pero hoy lo que se ve es la manipulación de fotografías que quizás no tenían un contenido sexual, pero a raíz de la utilización de la inteligencia artificial han sido manipuladas y han creado un material que en realidad es inexistente”, explicó Chaler.

Esto implica que la persona no ha acosado el niño, niña y adolescente, sino que “han creado una fotografía y esto lo estamos viendo mucho que se da en el ambiente escolar, entre compañeros, este ha pasado a ser como una especie de bullying, una nueva modalidad de bullying y donde vemos que los niños no dimensionan los peligros de esta situación”, comentó.

Consecuencias

Chaler sumó: “Las consecuencias que tienen a nivel psicológico respecto de los chicos a los que les crean ese tipo de material y las consecuencias que tienen también en cuanto a las repercusiones en el poder judicial, que lleva mucho tiempo investigar estos casos”.

Detalló que para investigar hace falta la utilización de mucha tecnología. Pero sobre todo hizo hincapié en las repercusiones psicológicas han llevado a niños o adolescentes a tomar la decisión de atentar contra su propia vida o autolesionarse. “Se ven realmente expuestos cuando ven fotografías que ellos tenían en sus propias redes y sus compañeros las han captado y manipulado”, apuntó la jefa de fiscales.

Hizo hincapié en que, además, muchas veces no son conscientes de la magnitud de lo que estan haciendo. “Tienen que tener en cuenta también las consecuencias, que ante una denuncia de ese tipo, la fiscalía está obligada a empezar a investigar y muchas veces esas denuncias se traducen en allanamientos para ir a secuestrar teléfonos, dispositivos”, alertó. “Entonces -continuó- se ingresa a la casa de menores y de adolescentes, porque en realidad, si bien empieza por ahí, uno no sabe qué es lo que puede haber, el trasfondo que puede haber en esa situación”.

Dijo que ante esto, los padres se ven sorprendidos con que de repente allanan su casa y ni saben el motivo por el que está pasando.

D’Amore aceptó que, como sucede en relación a otras innovaciones tecnológicas, existe una especie de vacío legal al respecto en relación a los menores.

Dónde se dan este tipo de hechos

Los referentes explicaron que no quiere decir que los adultos no hagan este tipo de procedimientos, pero que el fenómeno que alerta es el incremento en el caso de adolescentes y niños que puede llegar a involucrar a chicos de hasta entre 10 o 12 años.

Chaler dijo que quizás están en la primaria y lo toman como una gracia. “Y no es una gracia por las consecuencias que tiene con respecto a los chicos que son afectados, porque cuando vos creas un material de ese tipo y lo introducís a un grupo de WhatsApp, a una red social, se pierde el control de ese elemento y es un contenido humillante para el chico."

Las situaciones de bullying entre adolescentes apelando a la alteración de imágenes con inteligencia artificial es un tema que inquieta

“Hoy vemos que aparece entre los adolescentes porque en realidad son ellos los que eh tienen más a mano y usan mejor la inteligencia artificial, son nativos digitales. Señalaron que justamente el ámbito más frecuente en el que se usa es WhatsApp en el marco de estas situaciones entre pares. Se da más usualmente entre compañeros o amigos y lo suben a grupos.

Qué sanciones pueden aplicarse por manipular fotos con contenido sexual

El artículo N°128 del Código Penal Argentino sanciona con prisión de 3 a 6 años la producción, financiación, distribución, comercialización o facilitación de material pornográfico que involucre a menores de 18 años. También castiga la tenencia de dicho material con penas de 3 meses a 6 años.

Por otra parte, dichos delitos son pasibles de la emisión de alertas por parte de organismos internacionales y nacionales que trabajan en pos de detectar su comisión.

Por tratarse de un delito, conlleva penalidades, penas que pueden aplicarse a quienes, según la normativa, se consideren imputables. Según señalaron, a partir de setiembre esto será a partir de los 14 años.

Sin embargo, aun entre quienes son inimputables, puede implicar medidas por parte de la justicia, adecuadas a la edad.

“La parte penal no puede actuar sobre personas que son inimputables, sin perjuicio de que se adopten medidas. Nosotros, independientemente de lo que adoptemos de medidas investigativas o medidas para determinar qué ha pasado, siempre de primera mano lo que hacemos es resguardar a la víctima”, remarcó D’Amore.

Entonces, primero se toman medidas de resguardo y después se sigue con la investigación.

Piden a las escuelas denunciar estos casos de bullying

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal solicita a los establecimientos educativos tener en cuenta la importancia de efectuar de manera inmediata la denuncia ante el área. Esto en el caso de detectar en el ámbito educativo la comisión de hechos de difusión en redes sociales de imágenes y fotos con contenido sexual de niños, niñas y adolescentes alteradas mediante el uso de inteligencia artificial.

Se busca evitar la dilación de la intervención judicial en estos casos. Ante estas situaciones, “la radicación de la denuncia debe efectuarse de manera inmediata a registrar el hecho, en tanto las áreas a cargo de abordarlos desde la aplicación de instancias de diálogo y reflexión en las aulas aplican, por su parte, las pautas vigentes y medidas de seguimiento institucional”, subrayó.

“Lo que hemos notado es que cuando suceden estos casos, generalmente se enteran o las denuncias ingresan por las autoridades de los colegios, que es donde se empieza a hacer público esto,y muchas veces los colegios en vez de realizar la denuncia inmediata lo que hacen es hacer reuniones con los padres, madres, reuniones con los chicos para concientizarlos, que no está mal”, relató Chaler sobre la iniciativa.

Pero subrayó que lo que se impone como primera medida es hacer la denuncia para que la justicia pueda rescatar el material y resguardar al menor. Porque dijo que muchas veces no se denuncia o se hace tarde y llegan cuando ya no se puede actuar del mismo modo, se perdió el acceso al material o la víctoma se ha autolesionado.

Dónde denunciar ciberdelitos sexuales en Mendoza

El MPF cuenta con cuatro canales para realizar denuncias ante estos casos.

1)Página web del MPF: https://mpfmza.jus.mendoza.gov.ar.

2)Chatbot LEXA: WhatsApp 261 579 0203.

3)Centros de Denuncias Web (tótems) habilitados.

4)Oficinas Fiscales.

Cómo deben actuar los padres y las familias

Los expertos advierten que el abordaje del ciberdelito requiere una estrategia conjunta entre la preservación de pruebas digitales y la educación temprana. Ante un caso sospechoso, el instinto inicial de muchos padres suele ser eliminar el contenido o cortar la vía de comunicación, un error común que puede entorpecer el rastreo.

“No hay que bloquear al contacto ni salirse del grupo donde se distribuyó el material", detalla DÁmore, especialista en la materia. "Es fundamental no cerrar los caminos digitales para que las autoridades podamos rastrear el origen y llegar a los responsables".

A partir de estas pautas, se desprenden dos ejes centrales para la acción y la prevención:

Cómo deben actuar los chicos en sus entornos virtuales

Privacidad estricta: Configurar los perfiles de redes sociales siempre como privados, limitando el acceso exclusivamente a amigos y conocidos de confianza.

Cuidado del material personal: Evitar bajo cualquier circunstancia el envío de fotografías o videos a personas desconocidas.

El desafío de la IA: Se reconoce que el avance de la inteligencia artificial plantea nuevos escenarios complejos (como los deepfakes), lo que vuelve aún más crítico el control de la información que se comparte públicamente.

El rol de los padres y las escuelas: la educación como escudo

La prevención del ciberacoso y los delitos virtuales se posiciona hoy como una extensión del combate contra el bullying tradicional. En este sentido, la articulación institucional resulta clave:

Responsabilidad compartida: La educación digital debe iniciarse en el hogar bajo la guía de los padres, y ser reforzada de manera obligatoria por los docentes en las aulas.

Integración en la ESI: Se propone que la concientización sobre estos riesgos se incorpore formalmente dentro de los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios, abordando las nuevas dinámicas de acoso digital como una problemática urgente.