Susto por un auto incendiado en pleno Centro de Mendoza, ¿qué pasó?

El siniestro ocurrió durante la tarde de este martes en calle Catamarca al 400. Bomberos determinaron que las llamas se originaron en el motor del vehículo y solo se registraron daños materiales.

Susto por un auto incendiado en pleno Centro de Mendoza

Un auto se incendió durante la tarde de este lunes en Ciudad como consecuencia de un desperfecto mecánico, según determinaron las pericias realizadas por personal de Bomberos.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.40 en calle Catamarca al 400, donde un Fiat Uno comenzó a prenderse fuego mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el vehículo presentaba importantes daños ocasionados por las llamas. Posteriormente, las pericias de Bomberos establecieron que el foco ígneo se inició por una falla mecánica en el sector del motor.

Como consecuencia del incendio, el rodado sufrió daños materiales parciales y no se registraron personas lesionadas. La propietaria del vehículo, una mujer de 57 años identificada con las iniciales A.L.C., fue asistida en el lugar.

La Fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes para el caso.